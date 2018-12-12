Экономика
Голикова: В России осталось 1,4 миллиона ветеранов
Голикова: В России осталось 1,4 миллиона ветерановРоссийская газета10:44
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила 12 декабря, что в стране осталось всего 1,4 миллиона ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов их семей, передает ТАСС. Такое заявление вице-премьер сделала на заседании оргкомитета "Победа".
Российская газета10:44
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Правительство поступательно принимает решения об увеличении такого материального обеспечения. Такой размер обеспечения в 2019 году составит 44 тыс. рублей для участников Великой Отечественной войны.
— Татьяна Голикова, российский политикNews.ru 09:13
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