Экономика
Участники Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей ко Дню Победы в 2019 году, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.
РИА Новости10:58
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Правительство поступательно принимает решения об увеличении такого материального обеспечения. Такой размер обеспечения в 2019 году составит 44 тыс. рублей для участников Великой Отечественной войны.
— Татьяна Голикова, российский политикNews.ru 09:13
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