Экономика

Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничныхТАСС 04:24

Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.
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Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Интерфакс05:25

Экономика РФ за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Московский Комсомолец06:00

Голикова рассказала, в какую сумму экономике обошлись болезни трудящихся

Росбалт05:33

Голикова: из-за нетрудоспособности россиян экономика страны потеряла 223 млрд рублей

БИЗНЕС Online04:45

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Rambler News Service04:39

Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

ТАСС04:24
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Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
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Лукашенко отменил запрет на въезд в Белоруссию участницам Pussy Riot

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Ляйсан Утяшева неожиданно стала блондинкой

33-летняя спортсменка Ляйсан Утяшева кардинально сменила образ. Ляйсан позирует для новой фотосессии с платиновыми волосами.
Обновлено в 06:22
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Футбол

Денис Глушаков объяснил свой уход из «Спартака»

Денис Глушаков покинул «Спартак» «ради команды, а не ради себя». Об этом он объявил в свое видеообращении к болельщикам.
Обновлено в 07:21
Общество

Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье

18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

СК возбудил дело после гибели мужчины в ходе драки у метро в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в драке около станции метро «Электрозаводская» в Москве.
Обновлено в 06:08
Общество

В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 вузов России

Британская компания Quacquarelli Symonds внесла в свой рейтинг тысячи лучших университетов мира 25 высших учебных заведений России.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

В Подмосковье обрушился мост через реку Лама

Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
Обновлено в 07:11
Музыка

Дочь Алсу спела с Ержаном Максимом

Обновлено вчера в 22:04
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

Садальский посочувствовал Пугачевой в день рождения Галкина

Российский актер Станислав Садальский не смог поздравить юмориста и шоумена Максима Галкина с днем рождения, но выразил сочувствие знаменитой эстрадной певице Алле Пугачевой.
Обновлено в 06:37
Футбол

Московское «Динамо» объявило о переходе украинского защитника

Обновлено в 06:13
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Обновлено в 05:44
Происшествия

Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили

Обновлено в 05:25
Происшествия

Представители защиты полковника Захарченко обжаловали приговор

Представители защиты бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, осужденного на 13 лет колонии по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, обжаловали приговор.
Обновлено в 06:20
Футбол

ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича

Обновлено в 07:20
Происшествия

Больше сорока цыган из Чемодановки переселились в Астраханскую область

Обновлено в 06:48
Общество

В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭ

Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут сделать индивидуальными.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Неизвестные хотели сжечь ратушу, суд и вокзал в Австрии

Целью злоумышленников стали ратуша, суд, здание городского областного городского управления и вокзал.
Обновлено в 06:31
Общество

В Крыму планируют возобновить работу крупнейшего водохранилища

На работы хотят выделить 25 млрд рублей В Крыму хотят возобновить работу Межгорного водохранилища за 25 млрд рублей, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на гендиректора ГУП "Вода Крыма" Владимира Баженова.
Обновлено в 06:31
Общество

Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО

Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 03:21
Политика

Песков заявил об огромном интересе россиян к «прямой линии» с Путиным

Интерес жителей России к «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным по-прежнему остается огромным.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

В Смоленской области на АЭС стартовали межведомственные учения

Сегодня на Смоленской АЭС под руководством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова стартовало совместное межведомственное учение по обеспечению комплексной безопасности объекта атомной энергетики.
Обновлено вчера в 11:45
Шоу-бизнес

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Политика

МИД рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины

В Министерстве иностранных дел РФ отметили "печальные последствия" так называемой водной блокады Крымского полуострова для экономики и экологии Украины.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта

Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Гаджеты

В Сети показали первые рендеры смартфона Xiaomi Mi 10

В Сети показали первые рендеры смартфона Xiaomi Mi 10, на которых устройство представлено с вырезом в экране под фронтальную камеру.
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Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову

В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
Обновлено в 06:34
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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