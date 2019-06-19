Экономика
Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничныхТАСС 04:24
Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:03, Вашингтон
Политика
Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек
Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева неожиданно стала блондинкой
33-летняя спортсменка Ляйсан Утяшева кардинально сменила образ. Ляйсан позирует для новой фотосессии с платиновыми волосами.
Обновлено в 06:22
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Футбол
Денис Глушаков объяснил свой уход из «Спартака»
Денис Глушаков покинул «Спартак» «ради команды, а не ради себя». Об этом он объявил в свое видеообращении к болельщикам.
Обновлено в 07:21
Общество
Кейт Миддлтон появилась на скачках в серо-голубом платье
18 июня состоялся первый день королевских скачек в Аскоте, которые считаются одними из самых престижных в мире.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
СК возбудил дело после гибели мужчины в ходе драки у метро в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в драке около станции метро «Электрозаводская» в Москве.
Обновлено в 06:08
Общество
В рейтинг лучших университетов мира вошли 25 вузов России
Британская компания Quacquarelli Symonds внесла в свой рейтинг тысячи лучших университетов мира 25 высших учебных заведений России.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В Подмосковье обрушился мост через реку Лама
Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
Обновлено в 07:11
Музыка
Дочь Алсу спела с Ержаном Максимом
Обновлено вчера в 22:04
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Садальский посочувствовал Пугачевой в день рождения Галкина
Российский актер Станислав Садальский не смог поздравить юмориста и шоумена Максима Галкина с днем рождения, но выразил сочувствие знаменитой эстрадной певице Алле Пугачевой.
Обновлено в 06:37
Футбол
Московское «Динамо» объявило о переходе украинского защитника
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 05:44
Происшествия
Представители защиты полковника Захарченко обжаловали приговор
Представители защиты бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, осужденного на 13 лет колонии по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, обжаловали приговор.
Обновлено в 06:20
Футбол
ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича
Обновлено в 07:20
Общество
В России могут сделать индивидуальные задания ЕГЭ и ОГЭ
Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) могут сделать индивидуальными.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Неизвестные хотели сжечь ратушу, суд и вокзал в Австрии
Целью злоумышленников стали ратуша, суд, здание городского областного городского управления и вокзал.
Обновлено в 06:31
Общество
В Крыму планируют возобновить работу крупнейшего водохранилища
На работы хотят выделить 25 млрд рублей В Крыму хотят возобновить работу Межгорного водохранилища за 25 млрд рублей, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на гендиректора ГУП "Вода Крыма" Владимира Баженова.
Обновлено в 06:31
Общество
Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО
Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 03:21
Политика
Песков заявил об огромном интересе россиян к «прямой линии» с Путиным
Интерес жителей России к «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным по-прежнему остается огромным.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
В Смоленской области на АЭС стартовали межведомственные учения
Сегодня на Смоленской АЭС под руководством начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова стартовало совместное межведомственное учение по обеспечению комплексной безопасности объекта атомной энергетики.
Обновлено вчера в 11:45
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Политика
МИД рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины
В Министерстве иностранных дел РФ отметили "печальные последствия" так называемой водной блокады Крымского полуострова для экономики и экологии Украины.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Гаджеты
В Сети показали первые рендеры смартфона Xiaomi Mi 10
В Сети показали первые рендеры смартфона Xiaomi Mi 10, на которых устройство представлено с вырезом в экране под фронтальную камеру.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову
В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
Обновлено в 06:34