Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничныхТАСС 04:24

Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.

Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

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