Экономика

Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничныхТАСС 04:24

Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.
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Голикова: из-за нетрудоспособности россиян экономика страны потеряла 223 млрд рублей

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Экономика РФ за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Московский Комсомолец06:00

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Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

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Rambler News Service04:39

Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

ТАСС04:24
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:44, Вашингтон
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По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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