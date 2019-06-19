Экономика
Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничныхТАСС 04:24
Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:44, Вашингтон
Происшествия
В Киеве погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
В Киеве нашли мертвым депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук, координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС).
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обновлено в 00:58
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Глушаковым
Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Хоккей
Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Крыму пограничники задержали украинца, которого разыскивал Интерпол
Пограничники задержали гражданина Украины, находящегося девять лет в международном розыске, при попытке въезда в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.
Обновлено в 04:20
Общество
Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор
Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
Обновлено в 05:05
Политика
Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ
Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 04:24
Технологии
90 процентов мобильных приложений оказались уязвимы
Большинство мобильных приложений (89 процентов) уязвимо к удаленным хакерским атакам, утверждают специалисты компании Positive Technologies.
Обновлено вчера в 20:16
Общество
Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО
Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Кокорин попросил, чтобы его с братом поместили в одну колонию
Футболист Александр Кокорин попросил отправить его отбывать наказание в одну колонию вместе с младшим братом Кириллом.
Обновлено вчера в 16:14
Футбол
«Динамо» подписало украинского защитника Ордеца
Обновлено в 05:43
Общество
Выпускники только одной школы сдали физику на 100 баллов
На экзамене по физике высокие баллы, больше 80, получили 171 выпускник. При этом в этом году сдавали его практически 1650 школьников.
Обновлено вчера в 23:13
Армия и оружие
Bellingcat назвала имена 12 причастных к крушению Boeing в Донбассе
Группа Bellingcat опубликовала расследование, в котором назвала имена 12 человек, которые, по ее данным, причастны к крушению Boeing 777 в Донбассе в 2014 г. Свои выводы группа строит на перехваченных после катастрофы телефонных переговорах, которые публиковали Совместная следственная группа (ССГ) во главе с Нидерландами и Служба безопасности Украины (СБУ).
Обновлено в 06:19
Авто
АвтоВАЗ начал выпуск Lada Xray Cross с вариатором
«АвтоВАЗ» приступил к выпуску LADA XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.
Обновлено в 04:55
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
Ратушу, суд и вокзал пытались поджечь в австрийском городе
Неизвестные пытались поджечь здание ратуши, горсуда, областного управления города и вокзал, сообщили правоохранители, передает ТАСС.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 06:05
Происшествия
В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:33
Политика
Трамп дал старт своей президентской кампании-2020
Обновлено в 02:20
Авто
В России в июне 7 марок обновили ценники на свои модели
Эксперты выяснили, что в период с 1 по 15 июня 7 автопроизводителей изменились цены на ряд моделей.
Обновлено в 03:34
Общество
Три российских ресторана попали в список 120 самых лучших в мире
Питерские рестораны были включены в список лучших ресторанов мира впервые. 25 июня The World's Best Restaurants объявят свой топ-50.
Обновлено в 04:52
Политика
Песков прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа в Осаке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите в Осаке.
Обновлено в 05:29
Политика
Власти США задумались о санкциях против Турции из-за покупки С-400
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три пакета санкций против Анкары из-за приобретения турецкой стороной российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 01:28
Космос
Россия и Индия проведут эксперимент на китайской космической станции
Россия совместно с Индией проведет на китайской космической станции эксперимент по спектроскопическому исследованию газовых туманностей, заявил замдиректора по научной работе Института астрономии РАН Михаил Сачков.
Обновлено в 02:59