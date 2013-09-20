Экономика

Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничныхТАСС 04:24

Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.
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Голикова: из-за нетрудоспособности россиян экономика страны потеряла 223 млрд рублей

БИЗНЕС Online04:45

Экономика РФ за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Московский Комсомолец06:00

Голикова рассказала, в какую сумму экономике обошлись болезни трудящихся

Росбалт05:33

Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Интерфакс05:25

Голикова оценила потери от нетрудоспособности работников в 223 млрд рублей

REGNUM05:22

Голикова оценила потери экономики от нетрудоспособности граждан

Rambler News Service04:39

Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

ТАСС04:24
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:54, Вашингтон
Политика

Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек

Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В связи с «делом Голунова» назначен врио начальника УВД ЗАО Москвы

Обновлено в 10:59
Авто

Новый Geely Atlas для России проходит дорожные испытания

Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.
Обновлено в 00:02
Политика

Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым

Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Политика

Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы

В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Обновлено в 05:44
Происшествия

Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери

Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Авто

Представлен обновленный внедорожник Lexus GX

Компания Lexus представила обновлённый внедорожник GX. Модели подправили внешность и сохранили старый мотор.
Обновлено вчера в 11:16
Общество

Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО

Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.
Обновлено в 04:11
Транспорт

В Воронеже перевозчики требуют поднять стоимость проезда в маршрутках

Повышения стоимости проезда в ближайшее время ждать не стоит, но, скорее всего, перспектива того, что пассажирам придется платить больше, чем 17 рублей, не столь далека.
Обновлено в 12:31
Наука

Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме

Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено в 10:50
Хоккей

Хоккеист Якупов подписал новый контракт со СКА

Обновлено в 11:29
Политика

Контактная группа не смогла согласовать новое перемирие в Донбассе

Причиной стало нарушения режима прекращения огня Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины не смогла согласовать новое перемирие, пишет РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика.
Обновлено в 12:29
Футбол

Денис Глушаков официально покинул «Спартак»

Как сообщил официальный сайт "красно-белых", футболист и клуб договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Последнее желание: Больная раком Яковлева обратилась к поклонникам

Обновлено в 01:47
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»

Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

МВД уволило распространившего видео катастрофы SSJ-100 полицейского

Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» распространили два сотрудника полиции в звании капитана, один из них уволен, второй получил дисциплинарное взыскание.
Обновлено в 05:58
Политика

На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева стала блондинкой

К новому сезону проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ супруга Павла Воли решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в светлый цвет.
Обновлено в 11:00
Гаджеты

Мобильный тонкий клиент HP mt45 на платформе AMD обойдётся в $800

Компания HP подготовила к выпуску портативный компьютер mt45 Mobile Thin Client для бизнес-пользователей, которым приходится часто работать вне офиса.
Обновлено в 05:29
Экономика

Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Футбол

Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» Мурило

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока ничего не знает о новичке команды Серкейре Мурило.
Обновлено в 11:34
Политика

Россия сформировала делегацию в ПАСЕ

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Обновлено в 10:20
Футбол

Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» или «Сперанцей» в Лиге Европы

Коллектив Игоря Черевченко во 2-м раунде сыграет с победителем противостояния в 1-м раунде «Нефтчи» (Азербайджан) — «Сперанца» (Молдавия).
Обновлено в 08:16
Технологии

Пассажиры смогут включать свою музыку в «Яндекс.Такси»

Клиенты «Яндекс.Такси» смогут включать свою музыку в автомобиле.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Японии зафиксировали цунами после землетрясения

Японский телеканал NHK сообщил, что на севере страны в префектуре Ямагата зафиксирована небольшая волна цунами, после того, как там произошло землетрясение магнитудой 6,8.
Обновлено вчера в 11:09
Наука

Восемь часов работы в неделю сохранят психическое здоровье безработным

Анализ показал, что даже минимальная занятость (от одного до восьми часов в неделю) связана с более высокими показателями психического здоровья (и, как следствие, пониженным риском развития психических заболеваний), чем отсутствие работы вообще (p < 0,05).
Обновлено в 06:48
Происшествия

Самолет с французами совершил вынужденную посадку в поле в Башкирии

Легкомоторный самолет с французскими летчиками совершил вынужденную посадку посреди поля в Башкирии.
Обновлено в 08:45
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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