Экономика
Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничныхТАСС 04:24
Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 12:54, Вашингтон
Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Авто
Новый Geely Atlas для России проходит дорожные испытания
Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.
Обновлено в 00:02
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 05:44
Происшествия
Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери
Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Авто
Представлен обновленный внедорожник Lexus GX
Компания Lexus представила обновлённый внедорожник GX. Модели подправили внешность и сохранили старый мотор.
Обновлено вчера в 11:16
Общество
Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО
Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.
Обновлено в 04:11
Транспорт
В Воронеже перевозчики требуют поднять стоимость проезда в маршрутках
Повышения стоимости проезда в ближайшее время ждать не стоит, но, скорее всего, перспектива того, что пассажирам придется платить больше, чем 17 рублей, не столь далека.
Обновлено в 12:31
Наука
Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме
Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено в 10:50
Хоккей
Хоккеист Якупов подписал новый контракт со СКА
Обновлено в 11:29
Политика
Контактная группа не смогла согласовать новое перемирие в Донбассе
Причиной стало нарушения режима прекращения огня Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины не смогла согласовать новое перемирие, пишет РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика.
Обновлено в 12:29
Футбол
Денис Глушаков официально покинул «Спартак»
Как сообщил официальный сайт "красно-белых", футболист и клуб договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области
Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
МВД уволило распространившего видео катастрофы SSJ-100 полицейского
Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» распространили два сотрудника полиции в звании капитана, один из них уволен, второй получил дисциплинарное взыскание.
Обновлено в 05:58
Политика
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
К новому сезону проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ супруга Павла Воли решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в светлый цвет.
Обновлено в 11:00
Гаджеты
Мобильный тонкий клиент HP mt45 на платформе AMD обойдётся в $800
Компания HP подготовила к выпуску портативный компьютер mt45 Mobile Thin Client для бизнес-пользователей, которым приходится часто работать вне офиса.
Обновлено в 05:29
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Футбол
Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» Мурило
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока ничего не знает о новичке команды Серкейре Мурило.
Обновлено в 11:34
Политика
Россия сформировала делегацию в ПАСЕ
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии.
Обновлено в 10:20
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» или «Сперанцей» в Лиге Европы
Коллектив Игоря Черевченко во 2-м раунде сыграет с победителем противостояния в 1-м раунде «Нефтчи» (Азербайджан) — «Сперанца» (Молдавия).
Обновлено в 08:16
Технологии
Пассажиры смогут включать свою музыку в «Яндекс.Такси»
Клиенты «Яндекс.Такси» смогут включать свою музыку в автомобиле.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Японии зафиксировали цунами после землетрясения
Японский телеканал NHK сообщил, что на севере страны в префектуре Ямагата зафиксирована небольшая волна цунами, после того, как там произошло землетрясение магнитудой 6,8.
Обновлено вчера в 11:09
Наука
Восемь часов работы в неделю сохранят психическое здоровье безработным
Анализ показал, что даже минимальная занятость (от одного до восьми часов в неделю) связана с более высокими показателями психического здоровья (и, как следствие, пониженным риском развития психических заболеваний), чем отсутствие работы вообще (p < 0,05).
Обновлено в 06:48
Происшествия
Самолет с французами совершил вынужденную посадку в поле в Башкирии
Легкомоторный самолет с французскими летчиками совершил вынужденную посадку посреди поля в Башкирии.
Обновлено в 08:45
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28