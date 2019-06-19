Экономика
Российская экономика за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничныхИнтерфакс 05:25
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что экономика страны потеряла 223 миллиарда рублей в прошлом году из-за случаев болезни россиян, которые можно было бы предотвратить.
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Структуры Абрамовича, Абрамова и партнеров продадут 1,7% акций Evraz
Evraz получил уведомление от структур своих основных акционеров о намерении продать на рынке 25 млн акций, или около 1,7% капитала компании, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.
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По словам источника, за два месяца регулярных тренировок Адель удалось привести тело в тонус и похудеть на 10 килограммов.
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США внесли в санкционные списки небанковскую кредитную организацию ООО "Русское финансовое общество", говорится в распространенном сообщении минфина Соединенных Штатов.
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В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
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Гаджеты
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Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
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«Зенит» заинтересовался Кудряшовым
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