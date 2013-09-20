Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничныхТАСС 04:24

Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.

Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничных

Политика Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.

Политика Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Шоу-бизнес Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".

Политика Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.

Политика Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста В Ярославской области судостроители рыбинского завода «Вымпел» спустили на воду первый из четырех катеров проекта «Грачонок», собранных для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Керченского пролива.

Общество Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили «Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.

Футбол «Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.

Общество 25 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира В прошлом году в рейтинг лучших университетов мира Best Global Universities попали 14 российских вузов. МГУ разместился на 275 позиции.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Общество В Японии запретили физическое наказание детей Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.

Общество Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.

Общество В Крыму за 25 млрд рублей восстановят водохранилище Как сообщил генеральный директор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов, на реконструкцию объекта, расположенного возле села Скворцово, необходимо 25 млрд рублей: на углубление водохранилища, гидроизоляцию и замену трубы, которая связывает его с Симферополем.

Космос Астрономы из МГУ объяснили, как «Татуин» может упасть на звезду Астрономы Московского Государственного Университета выяснили, каким образом в двойных солнечных системах, похожих на Татуин из фильма «Звёздные войны», спутники могут притянуться и упасть на другое небесное тело, породив яркие вспышки.

Футбол Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на специально пресс-конференции объявила об уходе Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды, передает "Советский спорт".

Футбол Неймар сказал президенту «ПСЖ», что хочет вернуться в «Барселону» Бразилец сказал президенту парижского клуба, что хочет вернутся в "Барселону". Нападающий покинул каталонский клуб в 2017 году.

Общество Росконтроль назвал лучшие марки эскимо на палочке Эксперты Росконтроля проверили эскимо на палочке брендов «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия», «ГОСТОВский пломбир», «Свитлогорье» и «Выбор Кремля».

Общество В Петербурге после реставрации открыли Банковский мост с грифонами Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся в среду в Санкт-Петербурге после реставрации.

Футбол Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».

Политика Путин провел совещание по «Прямой линии» Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия", которая выйдет в эфир 20 июня в 12:00 по московскому времени.

Происшествия Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах матери Младший сын бывшего вратаря СКА Максима Соколова появился на похоронах своей матери Ирины, убитой под Петербургом.

Экономика Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.

Политика Могерини заявила, что Евросоюз выдержал российские контрсанкции Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз справился с российскими контрсанкциями.

Происшествия Представитель главы Дагестана прокомментировал дело против журналиста Дагестанские издания «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» выйдут с одинаковыми первыми полосами — там будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», пишет «Черновик».