Экономика
Голикова: Россия за год потеряла 223 млрд рублей из-за больничныхТАСС 04:24
Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Политика
Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек
Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Политика
Росгвардия показала первый катер для защиты Крымского моста
В Ярославской области судостроители рыбинского завода «Вымпел» спустили на воду первый из четырех катеров проекта «Грачонок», собранных для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Керченского пролива.
Обновлено в 07:32
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
В Дзержинске эвакуировали сотрудников завода «Кристалл»
Обновлено в 09:52
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»
Обновлено в 07:44
Футбол
«Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии
Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 08:58
Общество
25 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира
В прошлом году в рейтинг лучших университетов мира Best Global Universities попали 14 российских вузов. МГУ разместился на 275 позиции.
Обновлено вчера в 21:31
Футбол
Федун: Глушакова пытались уничтожить агенты, но он мужик
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал расставание клуба с полузащитником Денисом Глушаковым.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Общество
В Японии запретили физическое наказание детей
Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Общество
Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года
В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ
Обновлено в 08:50
Общество
В Крыму за 25 млрд рублей восстановят водохранилище
Как сообщил генеральный директор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов, на реконструкцию объекта, расположенного возле села Скворцово, необходимо 25 млрд рублей: на углубление водохранилища, гидроизоляцию и замену трубы, которая связывает его с Симферополем.
Обновлено в 08:43
Космос
Астрономы из МГУ объяснили, как «Татуин» может упасть на звезду
Астрономы Московского Государственного Университета выяснили, каким образом в двойных солнечных системах, похожих на Татуин из фильма «Звёздные войны», спутники могут притянуться и упасть на другое небесное тело, породив яркие вспышки.
Обновлено в 10:25
Футбол
Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) на специально пресс-конференции объявила об уходе Луиса Энрике с поста главного тренера национальной команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:28
Футбол
Неймар сказал президенту «ПСЖ», что хочет вернуться в «Барселону»
Бразилец сказал президенту парижского клуба, что хочет вернутся в "Барселону". Нападающий покинул каталонский клуб в 2017 году.
Обновлено в 05:25
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки эскимо на палочке
Эксперты Росконтроля проверили эскимо на палочке брендов «Вологодский пломбир», «Коровка из Кореновки», «Снежное лакомство», «Чистая линия», «ГОСТОВский пломбир», «Свитлогорье» и «Выбор Кремля».
Обновлено в 02:40
Общество
В Петербурге после реставрации открыли Банковский мост с грифонами
Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся в среду в Санкт-Петербурге после реставрации.
Обновлено в 07:24
Футбол
Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба
Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Политика
Путин провел совещание по «Прямой линии»
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия", которая выйдет в эфир 20 июня в 12:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия
Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах матери
Младший сын бывшего вратаря СКА Максима Соколова появился на похоронах своей матери Ирины, убитой под Петербургом.
Обновлено в 07:20
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Политика
Могерини заявила, что Евросоюз выдержал российские контрсанкции
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз справился с российскими контрсанкциями.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Представитель главы Дагестана прокомментировал дело против журналиста
Дагестанские издания «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» выйдут с одинаковыми первыми полосами — там будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», пишет «Черновик».
Обновлено в 10:42
Политика
Госдума одобрила признание ветеранами служивших в армии Украины
Одобренный парламентом законопроект предлагает включать в необходимый для получения ветеранского звания 20-летний стаж службу в Вооруженных силах Украины, но лишь для тех, кто проходил ее на территории Крыма (в бытность его украинским) и постоянно проживал в Крыму на момент принятия полуострова в состав России.
Обновлено в 09:33
Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35