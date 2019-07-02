Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет населениеВести.Ru вчера в 10:51

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек. По ее словам, страна катастрофически теряет население.
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Голикова заявила о «катастрофическом» снижении численности населения

Коммерсантъвчера в 11:52

Убыль населения в Тульской области беспокоит федеральный центр

Московский Комсомолец00:12

Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова

РИА Новостивчера в 18:05

В России испугались катастрофической потери населения

Газета.Ruвчера в 16:28

Вице-премьер Татьяна Голикова: Россия катастрофически теряет население

Комсомольская правда01:45

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вести.Ruвчера в 10:51

Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

ТАССвчера в 10:41
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:34, Вашингтон
Происшествия

Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погибли

Обновлено вчера в 22:31
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Месси раскритиковал судей после поражения от Бразилии

Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Яковлева приехала на программу «Судьба человека» в инвалидной коляске

Обновлено вчера в 05:35
Общество

Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле

По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Авто

Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок

Обновлено вчера в 19:12
Происшествия

В Кузбассе опекуны истязали и убили двух детей

В Кемеровской области опекунов, которые истязали и убили двоих детей, приговорили к шестнадцати и пятнадцати годам лишения свободы.
Обновлено вчера в 07:41
Шоу-бизнес

Лариса Лужина: «Хотела бы больше работать, но не приглашают»

В 60-х кинокритики называли Ларису Лужину одной из самых талантливых артисток поколения, а зрители буквально сходили с ума по обаятельной звезде.
Обновлено в 02:00
Политика

Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина

Обновлено вчера в 20:51
Политика

Глава МВД Украины требует от ЦИК снять Клюева с выборов

Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать на выборах в Верховную раду бывшего главу администрации президента Украины Андрея Клюева.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Общество

Жители Земли наблюдали полное солнечное затмение

Жители Земли наблюдали полное солнечное затмение. Лучше всего за явлением можно наблюдать в таких странах, как Чили и Аргентина.
Обновлено вчера в 15:23
Здоровье

Минздрав назвал причины смертности трудоспособных женщин в России

В целом, рассказали в Минздраве, на 2017 год коэффициент смертности женщин в трудоспособном возрасте составлял 209,4 на 100 тыс. человек.
Обновлено в 01:16
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе

Расследование о похоронном бизнесе Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям, сообщается на сайте «Медузы».
Обновлено 01 июля в 14:20
Общество

РБК назвало аудитора, оценившего оспариваемую сделку «Рольфа»

3 февраля 2014 года совет директоров кипрской «Панабел лимитед» (подконтрольна Сергею Петрову) решил продать 98,95% «Рольф Эстейт» за 3,938 млрд руб. 10 февраля на внеочередном собрании акционеров «Рольфа» тогдашний гендиректор компании Татьяна Луковецкая подписала договор купили-продажи «Рольф Эстейта» за ту же сумму.
Обновлено в 02:12
Гаджеты

Xiaomi представила новую линейку смартфонов

Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.
Обновлено вчера в 15:53
Здоровье

В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ

В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52
Общество

Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра

Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Авто

Умер бывший руководитель Ford и Chrysler

В США в возрасте 94 лет умер бывший руководитель Ford и Chrysler Ли Якокка, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на представителя его семьи.
Обновлено в 02:22
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Политика

Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину

Обновлено вчера в 18:30
Футбол

Женская сборная США не пустила англичанок в финал чемпионата мира

Обновлено вчера в 16:55
Общество

Опрос: Лишь четверть россиянок зарабатывают больше своих мужей

Обновлено в 01:34
Политика

Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17

Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

Обновлено 01 июля в 18:46
Транспорт

Россия и Швейцария договорились об увеличении количества полетов

Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю между Москвой и Женевой, также будут открыты рейсы из Жуковского.
Обновлено в 01:20
Политика

Журналиста избили на акции против блогера Шария в Киеве

Участники митинга против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, экс-главы администрации президента Виктора Януковича и видеоблогера Анатолия Шария напали на журналиста местного издания «Страна.ua» Владислава Бовтрука.
Обновлено в 01:50
Экономика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 12:15
Экономика

Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов

В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
Обновлено 01 июля в 17:04
Общество

Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба

Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 12:47
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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