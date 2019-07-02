Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет населениеВести.Ru 10:51

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек. По ее словам, страна катастрофически теряет население.
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Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

Естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек, Россия катастрофически теряет население.
ТАСС10:41

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Голикова считает убыль населения России катастрофической

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Голикова: Россия теряет население катастрофическими темпами

РИА Новости18:05

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вести.Ru10:51

Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

ТАСС10:41
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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