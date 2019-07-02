Здоровье

Россия катастрофически теряет население, заявила ГоликоваРИА Новости 13:45

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население. Такое мнение она высказала на совещании с членами медицинского кластера СЗФО "Западный".
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Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

Естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек, Россия катастрофически теряет население.
ТАСС10:41

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Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова

РИА Новости18:05

В России испугались катастрофической потери населения

Газета.Ru16:28

Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

ТАСС10:41

Голикова заявила о «катастрофическом» снижении численности населения

Коммерсантъ11:52

Голикова считает убыль населения России катастрофической

News.ru11:00

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вести.Ru10:51

Голикова заявила, что Россия «катастрофически» теряет население

RT на русском12:00
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 23:32, Вашингтон
Общество

Красноярский губернатор извинился за резкие слова

Губернатор Красноярского края Александр Усс принес извинения жительнице Канска за свои резкие слова.
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Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0

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Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу

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Визит американского вице-президента Майка Пенса в штат Нью-Гэмпшир был неожиданно отменен.
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Фанаты упрекнули Катамадзе во лжи о концертах, оплаченных властями РФ

Российские поклонники грузинской певицы Нино Катамадзе упрекнули ее в том, что ее заявление в соцсетях о неучастии в концертах, оплаченных властями РФ, является обманом.
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Появились тизеры нового Renault Duster

Внутри Duster обещает измениться больше - так фотошпионы заметили новый руль, мультимедийный комплекс CarPlay и Android Auto, обновленную переднюю панель и рестайлинговый "торпедо", который потеряет открытую нишу.
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Общество

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Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Общество

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2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
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На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
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Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка

Бывший глава корпорации Chrysler и создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка умер в возрасте 94 лет.
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Продажи автомобилей Geely на рынке РФ увеличились на 295%

В отчетный период продажи автомобилей Geely на рынке РФ выросли на 295% и составили 944 ед.
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Возраст выхода на пенсию в России подняли с 1 января 2019 года. Для мужчин он вырос с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.
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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин отправился на курс реабилитации в один из столичных медицинских центров.
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На Майдане начались новые протесты

В Киеве началась акция протеста против регистрации в качестве кандидатов в депутаты Рады бывшего главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
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В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека

При столкновении четырёх легковых автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы два человека погибли, ещё пять человек, в том числе трое детей, пострадали.
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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