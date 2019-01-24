Футбол
Голевой пас Промеса помог «Севилье» обыграть «Барселону»Евро-футбол.ру вчера в 17:24
Для начала "лягушки" обыграли полурезервный состав "Барселоны" со счётом 2:1, породив интригу, а затем сами же её убили, испугавшись соперника. Месси и Дембеле разорвали "Леванте", отправив в ворота соперника 3 безответных мяч и обеспечив команде спокойный проход в четвертьфинал Кубка Испании.
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«Севилья» — «Барселона» — 2:0. Видеообзор первого матча 1/4 финала Кубка Испании
Sport24.ruвчера в 19:06
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 07:47, Ашберн
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