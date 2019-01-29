Голевой пас Черышева помог «Валенсии» выйти в полуфинал Кубка ИспанииРИА Новости 17:51

Встреча, состоявшаяся во вторник в Валенсии, завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 3:1. В составе "летучих мышей" хет-трик оформил Родриго (61, 90+2 и 90+3-я минуты), который первый гол забил с передачи российского полузащитника Дениса Черышева, вышедшего на замену на 56-й минуте.

Космос Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру При предстартовой подготовке на космодроме Куру был обнаружен разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки разгонного блока "Фрегат", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники.

Политика Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезд из страны Верховный суд Венесуэлы запретил оппозиционному лидеру Хуану Гуаидо, провозгласившему семя временным президентом, выезд из страны и заблокировал его счета, сообщил глава суда Маикель Морено.

Транспорт В России начали тестировать автоматический паспортный контроль В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.

Гаджеты Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.

Политика Британский парламент исключил Brexit без соглашения с Брюсселем Помимо поправки, исключающей Brexit без сделки с Брюсселем, парламентарии вечером во вторник также проголосовали против переноса даты выхода Великобритании из ЕС c 29 марта на конец 2019 г. Поправку подготовила и внесла на рассмотрение лейборист Иветта Купер.

Политика В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Экономика Apple сообщила о снижении квартальной выручки и прибыли The Wall Street Journal отмечает, что это первый случай приблизительно за последние 10 лет, когда в первом квартале финансового года зафиксировано снижение и выручки, и чистой прибыли Apple.

Космос Российский экипаж МКС увеличат до трех космонавтов Экипаж российского сегмента МКС увеличат до трех космонавтов в сентябре 2019 года, заявил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин во вторник, 29 января.

Авто Mitsubishi презентует в Женеве новый кроссовер Engelberg Tourer Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.

Авто Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.

Авто Renault отзывает в России 3,6 тыс. автомобилей Компания Renault отзывает 3622 автомобилей Renault Logan, Sandero и Dokker из-за дефектных подушек безопасности.

Единоборства Нурмагомедов дисквалифицирован за драку после боя с Макгрегором Напомним, что потасовка произошла после боя между Нурмагомедовым и Макгрегором, когда Дагестанский Орел вступил в словесную перепалку с тренерами и представителями команды ирландца, перелез через ограждение и ногами вперед прыгнул на секунданта Макгрегора Диллона Дэнис, спровоцировав массовую драку.

Финансы СМИ рассказали о рекордной закредитованности россиян Издание указывает, что в декабре 2018 года закредитованность населения страны достигла 210 миллиардов евро, что в два раза больше показателя 2013 года.

Политика WP: Россия сделала секретное предложение КНДР по ядерной программе Российские официальные лица прошлой осенью сделали предложение властям КНДР отказаться от ядерной программы, пишет Washington Post со ссылкой на источники в США, знакомые с ходом переговоров.

Происшествия В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.

Технологии Система быстрых платежей заработает в магазинах в августе 2019 года Россияне смогут воспользоваться системой быстрых платежей в магазинах в августе 2019 года, когда начнутся первые тесты в торговых сетях.

Музыка Скончался лауреат премии «Грэмми» Джеймс Ингрэм Американский исполнитель в стиле ритм-н-блюза Джеймс Ингрэм скончался на 67-м году жизни.

Путешествия Власти Гоа введут штраф за употребление алкоголя на пляже 19 января стало известно, что власти популярного курорта Бали (Индонезия) решили ввести налог на иностранных туристов, который составит $10.

Общество Минюст привел примеры «вынужденной коррупции» чиновников Ранее в январе стало известно, что чиновников могут перестать наказывать за «вынужденную коррупцию».

Интернет В работе Gmail произошел сбой по всему миру Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.

Общество В Бурятии школьников заставили сидеть в противогазах из-за опоздания Учитель ОБЖ наказал детей за опоздание на урок и заставил все занятие просидеть в противогазах.

Политика Православная церковь в Америке не признала новую церковь Украины Синод Православной церкви в Америке не признал так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ) и подтвердил приверженность главе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

Политика Власти Китая призвали США отозвать ордер на арест финдиректора Huawei Власти Китая призвали Соединенные Штаты отозвать ордер на арест финансового директора Huawei и дочери основателя компании Мэн Ваньчжоу, сообщил официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан.