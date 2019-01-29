Футбол
Голевой пас Черышева помог «Валенсии» выйти в полуфинал Кубка ИспанииРИА Новости 17:51
Встреча, состоявшаяся во вторник в Валенсии, завершилась волевой победой хозяев поля со счетом 3:1. В составе "летучих мышей" хет-трик оформил Родриго (61, 90+2 и 90+3-я минуты), который первый гол забил с передачи российского полузащитника Дениса Черышева, вышедшего на замену на 56-й минуте.
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Хет-трик Родриго вывел «Валенсию» в полуфинал Кубка Испании, у Черышева передача
Советский спорт17:43
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