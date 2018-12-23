Футбол
Валенсия — Уэска 2:1
Валенсия — Уэска 2:1REGNUM07:34
Даниэль Парехо
|25′
Санти Мина
|31′
Денис Черышев
|34′
Эсекьель Гарай
|49′
|54′
Пабло Инсуа
Родриго Морено
|63′
|67′
Гонсало Мелеро
Самуэле Лонго
Санти Мина
Ферран Торрес
|71′
|72′
Кучо Эрнандес
Даниэль Васс
Миши Батшуайи
|75′
|82′
Самуэле Лонго
|84′
Кристиан Ривера
Хосе Луис Гайя
|84′
|87′
Дамиан Мусто
Луис Састре
Карлос Солер
|87′
|89′
Кристиан Ривера
Жуан Жозе Камачо
Родриго Морено
|90′+4′
Кристиано Пиччини
|90′+4′
Хаби Эчейта
|48%
|Владение мячом
|52%
|74%
|Процент точных передач
|81%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|8
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|8
|4
|Офсайды
|2
|12
|Угловые
|5
|2
|Отборы
|12
|13
|Фолы
|15
|7
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
13
Нето
21
Пиччини
24
Гарай
12
Диакаби
14
Гайя
23
Батшуайи
8
Солер
10
Парехо
11
Черышев
19
Родриго
20
Торрес
13
Сантамария
24
Мирамон
18
Инсуа
3
Эчейта
15
Акапо
10
Жозе Камачо
22
Састре
12
Лонго
6
Гомес
9
Эрнандес
7
Феррейро
Уэска
Расстановка 4‑3‑3
Российский полузащитник испанского клуба «Валенсия» Денис Черышев заявлен в стартовый состав его команды на матч с футболистами «Валенсии» в пресс-служба «Валенсии».
REGNUM07:34
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