Футбол
Голевой дубль Дзюбы принес «Зениту» победу в КраснодареИзвестия вчера в 18:09
|19′
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
|25′
|35′
Эмильяно Ариэль Ригони
|45′
Игорь Смольников
|47′
Ярослав Ракицкий
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
|61′
Маурисио Перейра
|68′
|69′
Ярослав Ракицкий
|71′
Вильмар Барриос
Иван Игнатьев
Дмитрий Скопинцев
|72′
|83′
Магомед Оздоев
Александр Анюков
|84′
Александр Анюков
Магомед Сулейманов
|85′
|88′
Эмильяно Ариэль Ригони
Кристиан Нобоа
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
|90′
Маурисио Перейра
|90′+1′
|90′+5′
Артем Дзюба
|90′+5′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
|90′+7′
Сердар Азмун
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
89
Стоцкий
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
33
Перейра
8
Газинский
93
Сулейманов
7
Вандерсон
11
Скопинцев
16
Классон
99
Лунев
19
Смольников
6
Иванович
44
Ракицкий
18
Жирков
16
Нобоа
2
Анюков
25
Барриос
17
Шатов
22
Дзюба
2 ×
7
Азмун
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
«Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 3:2, причем победу питерцам принес дубль нападающего Артема Дзюбы. Помимо Дзюбы у «Зенита» отличился благодаря реализованному штрафному удару Ярослав Ракицкий.
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