Футбол

Голевой дубль Дзюбы принес «Зениту» победу в КраснодареИзвестия вчера в 18:09

Краснодар — Зенит
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
19′
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
25′
35′
Эмильяно Ариэль Ригони
45′
Игорь Смольников
47′
Ярослав Ракицкий
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
61′
Маурисио Перейра
68′
69′
Ярослав Ракицкий
71′
Вильмар Барриос
Иван Игнатьев
Дмитрий Скопинцев
72′
83′
Магомед Оздоев
Александр Анюков
84′
Александр Анюков
Магомед Сулейманов
85′
88′
Эмильяно Ариэль Ригони
Кристиан Нобоа
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
90′
Маурисио Перейра
90′+1′
90′+5′
Артем Дзюба
90′+5′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
90′+7′
Сердар Азмун
«Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 3:2, причем победу питерцам принес дубль нападающего Артема Дзюбы. Помимо Дзюбы у «Зенита» отличился благодаря реализованному штрафному удару Ярослав Ракицкий.
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