Футбол

Голевой дубль Дзюбы принес «Зениту» победу в КраснодареГазета.Ru 17:14

Краснодар — Зенит
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
19′
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
25′
35′
Эмильяно Ариэль Ригони
45′
Игорь Смольников
47′
Ярослав Ракицкий
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
61′
Маурисио Перейра
68′
69′
Ярослав Ракицкий
71′
Вильмар Барриос
Иван Игнатьев
Дмитрий Скопинцев
72′
83′
Магомед Оздоев
Александр Анюков
84′
Александр Анюков
Магомед Сулейманов
85′
88′
Эмильяно Ариэль Ригони
Кристиан Нобоа
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
90′
Маурисио Перейра
90′+1′
90′+5′
Артем Дзюба
90′+5′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
90′+7′
Сердар Азмун
Петербургский "Зенит" вырвал победу над "Краснодаром" в матче 24-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Артем Дзюба, также отличился Ярослав Ракицкий.
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