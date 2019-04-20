«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче РПЛREGNUM 16:28

Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче двадцать четвертого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая 20 апреля на стадионе в Краснодаре, завершилась со счетом 2:3.

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