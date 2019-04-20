Голевой дубль Артема Дзюбы принес «Зениту» победу в КраснодареВести.Ru 16:10

Матчем в столице Кубани между местным "Краснодаром" и питерским "Зенитом" завершилась субботняя программа 24-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Лидер турнира из Санкт-Петербурга добился победу 3:2 и теперь опережает ближайшего конкурента в таблице на 8 очков.

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