Футбол
Голевая передача Ансальди помогла «Торино» обыграть «Интер»Чемпионат 14:01
|31′
Стефан де Врей
Армандо Иццо
|35′
Андреа Белотти
|40′
|45′+2′
Далберт
|55′
Миранда
Раджа Наингголан
|55′
Данило Д′Амброзио
|71′
Жоау Мариу
Маттео Политано
Ола Айна
|76′
Саша Лукич
Даниэле Базелли
|78′
Кристиан Ансальди
Алекс Беренгер
|81′
|83′
Матиас Весино
Антонио Кандрева
Симоне Дзадза
|84′
|86′
Маттео Политано
Симоне Дзадза
Яго Фальке
|89′
|43%
|Владение мячом
|57%
|65%
|Процент точных передач
|81%
|4
|Удары в сторону ворот
|5
|2
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|1
|3
|Офсайды
|2
|6
|Угловые
|7
|7
|Отборы
|11
|19
|Фолы
|13
|3
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|1
Торино
Расстановка 3‑5‑2
39
Сиригу
5
Иццо
33
Нкулу
30
Джиджи
29
Де Сильвестри
21
Беренгер
88
Ринкон
8
Базелли
34
Айна
9
Белотти
14
Фальке
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
14
Наингголан
33
Д′Амброзио
87
Кандрева
16
Политано
77
Брозович
29
Далберт
9
Икарди
10
Мартинес
Интер
Расстановка 3‑5‑2
Встреча проходила на стадионе "Олимпико ди Торино" и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. В составе победителей единственный мяч на свой счёт записал Армандо Иццо, который отличился после результативной передачи бывшего защитника "Интера", "Рубина" и "Зенита" Кристиана Ансальди.
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