Футбол

Голевая передача Ансальди помогла «Торино» обыграть «Интер»Чемпионат 14:01

Торино — Интер
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
31′
Стефан де Врей
Армандо Иццо
35′
Андреа Белотти
40′
45′+2′
Далберт
55′
Миранда
Раджа Наингголан
55′
Данило Д′Амброзио
71′
Жоау Мариу
Маттео Политано
Ола Айна
76′
Саша Лукич
Даниэле Базелли
78′
Кристиан Ансальди
Алекс Беренгер
81′
83′
Матиас Весино
Антонио Кандрева
Симоне Дзадза
84′
86′
Маттео Политано
Симоне Дзадза
Яго Фальке
89′
Встреча проходила на стадионе "Олимпико ди Торино" и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. В составе победителей единственный мяч на свой счёт записал Армандо Иццо, который отличился после результативной передачи бывшего защитника "Интера", "Рубина" и "Зенита" Кристиана Ансальди.
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