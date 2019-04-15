Goldman Sachs улучшил прогноз по цене на Brent во II кварталеРосбалт 15 апреля в 10:11

Эксперты американского инвестбанка Goldman Sachs скорректировали в сторону повышения прогноз по цене на нефть эталонной марки Brent во II квартале текущего года.

Goldman Sachs улучшил прогноз по цене на Brent во II квартале

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