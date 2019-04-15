Энергетика
Goldman Sachs улучшил прогноз по цене на Brent во II кварталеРосбалт 15 апреля в 10:11
Эксперты американского инвестбанка Goldman Sachs скорректировали в сторону повышения прогноз по цене на нефть эталонной марки Brent во II квартале текущего года.
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Политика
NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел
Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.
Обновлено вчера в 23:57
Футбол
Кокорин и Мамаев не явились на слушание по поводу апелляции
Обновлено в 02:20
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Тройка-Д банка» из топ-200
Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Аспект".
Обновлено в 01:41
Хоккей
Малкин и Василевский вызваны в сборную России на ЧМ-2019
К команде присоединятся вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, форвард Никита Кучеров (все трое — «Тампа-Бэй Лайтнинг») и нападающий Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Вторая жена «Иванушки» Григорьева-Аполлонова ушла к баскетболисту
Новым возлюбленным длинноногой блондинки стал спортсмен Андрей Зубков. Причем уже вторая жена певца уходит именно к баскетболисту.
Обновлено в 04:05
Финансы
Сбербанк направит на дивиденды рекордные 361,4 млрд рублей
Годом ранее на дивиденды было рекомендовано потратить 271 млрд руб. (36,2%).
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
ФСБ перекрыла канал поставки амфетамина в Россию из Нидерландов
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли поставки амфетамина в страну из Голландии.
Обновлено в 03:14
Футбол
Аллегри: сказал президенту «Ювентуса», что останусь в клубе
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:2), после которого туринский клуб завершил выступление в турнире.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
ФСБ проводит обыски на оборонном предприятии в Челябинске
В "Ростехе" РИА Новости подтвердили информацию об обысках в СКБ "Турбина", которое входит в структуру госкорпорации.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте тепло поздравила отца с днем рождения
Отцу известной певицы Кристины Орбакайте - артисту Миколасу Орбакасу - вчера исполнилось 74 года.
Обновлено в 02:21
Происшествия
На восстановление сгоревшего собора Нотр-Дам собран 1 млрд евро
Сумма пожертвований, поступивших для восстановления собора Парижской Богоматери после пожара, достигла 1 млрд евро.
Обновлено в 03:03
Экономика
«Алроса» приступила к добыче алмазов на новом месторождении «Заря»
Алмазодобывающая компания "Алроса" в среду приступила к добыче алмазов на новом месторождении в Мирнинском районе Якутии.
Обновлено в 00:37
Общество
Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85
Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Спорт
Хоккеист Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС
Один из самых успешных и титулованных хоккеистов России Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Москве приостановили движение поездов на красной ветке метро
Движение поездов приостановлено на Сокольнической ветке московского метрополитена после падения человека на рельсы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 03:17
Политика
На Украине начато расследование «о сдаче Крыма»
Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное дело «по фактам умышленной сдачи» Крыма.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в Париже
Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.
Обновлено в 02:18
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено вчера в 10:56
Футбол
Васин и Н’Диай работают в общей группе ЦСКА
В общей группе занимаются нападающий Лассана Н'Диай и защитник Виктор Васин.
Обновлено в 03:00
Наука
Определен признак скорой преждевременной смерти
Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Политика
Жители Донбасса лишатся украинского гражданства в случае получения российских паспортов - Киев
Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Гримчак заявил, что жители Донбасса, получившие российские паспорта буду лишены украинского гражданства.
Обновлено в 02:33
Технологии
Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено в 03:30
Космос
Российские ученые предложили оснастить МКС орбитальным лазером
Исследователи из Российской Федерации предлагают установить на МКС мощную лазерную систему, чтобы уничтожать космический мусор, заполонивший земную орбиту.
Обновлено в 03:36
Общество
Варвару Караулову освободили из колонии
Напомним, в декабре 2016 года Московский окружной военный суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ (запрещённая на территории России террористическая организация, – Прим. ред.) и приговорил её к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима.
Обновлено вчера в 07:22
Экономика
Utair погасила долг перед одной из требовавших ее банкротства компаний
Авиакомпания Utair погасила долг перед компанией "Флеш лайт капитал", требовавшей ее банкротства.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Мужчина в Южной Корее поджег квартиру и убил не менее пяти соседей
Жертвами мужчины в Южной Корее, который поджег свою квартиру и напал с ножом на соседей, стали по меньшей мере пять человек, 13 пострадали.
Обновлено вчера в 23:06
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле
Обновлено вчера в 22:44
Космос
Красноярские студенты создадут малые космические аппараты
Со стороны АО «ИСС» будет реализовано научное руководство студентами вуза в части разработки подсистем малых космических аппаратов; проведен комплекс процедур для получения разрешительной документации для старта; проработаны вопросы и возможности запуска студенческих МКА попутным грузом.
Обновлено в 01:04