Экономика
Goldman Sachs предрек экономике США спад из-за торговой войны с КитаемРоссийская газета 09:37
Специалисты банка понизили с 2,0 до 1,8 процентных пункта прогноз роста экономики США на четвертый квартал текущего года. Они предсказывают, что в условиях неопределенности вокруг торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином американские компании предпочтут сокращать свои расходы и инвестиции.
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Крупнейший американский банк предупредил об угрозе экономического спада в США
Московский Комсомолецвчера в 22:43
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 22:52, Вашингтон
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Сивков оценил идею возможной покупки штурмовиков А-29 для ВВС Украины
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Здоровье
В ВОЗ рассказали о резком росте заболеваемости корью
В Западно-Тихоокеанском регионе заболеваемость за год увеличилась в три раза, в Европейском - более чем в два раза, в Восточном Средиземноморье - в полтора раза, в Юго-Восточной Азии, Южной и Северной Америке отмечен 15-процентный рост.
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Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
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Обновлено вчера в 21:39
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Обновлено в 00:31
Футбол
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Армия и оружие
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Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено в 15:21
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Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского
Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
Обновлено в 22:25
Происшествия
В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
Спасатели эвакуировали на вертолете туриста из Армавира, упавшего с 30-метровой скалы в горах Кубани, и доставили на базу в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
Обновлено в 15:39
Экономика
Верховный суд встал на сторону ипотечников
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Обновлено в 20:00
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Лопырева вспомнила о свиданиях с Булатовым
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» 36-летней манекенщицы появился пост, где она рассказала подписчикам, что с самого начала любовной истории они с избранником назначали друг другу свидания.
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Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.
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Роналду: «В деньгах больше не нуждаюсь, хочу занять место в истории футбола»
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Культура
Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка
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Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
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Обновлено в 04:07
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
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Теннис
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Российская теннисистка Мария Шарапова победила американку Элисон Риске в первом круге проходящего в Цинциннати (США) турнира категории Premier.
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Разработано приложение для измерения давления по селфи
Обновлено в 04:20
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Росрыболовство установит новые правила любительской рыбалки
Обновлено 09 августа в 23:21
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Аксенов оценил значение Крымского моста для туризма в регионе
Активное использование Крымского моста, по которому на курорты полуострова прибывает большая часть туристов, позволило увеличить заполняемость крымских здравниц до 80-90%, рассказал глава региона Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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