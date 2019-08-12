Экономика
Goldman Sachs спрогнозировал рецессию в США из-за КитаяРоссийская газета 01:38
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии, усиливаются. Об этом заявили экономисты Goldman Sachs, сообщает Reuters. Goldman Sachs больше не ожидает заключения торговой сделки между двумя крупнейшими экономиками мира до выборов президента в США в 2020 году.
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Крупнейший американский банк предупредил об угрозе экономического спада в США
Московский Комсомолецвчера в 22:43
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The flight time is 50 seconds, the height of flight is 300.4 meters. pic.twitter.com/yTwhJdlMVm — Linkspace (@Linkspace_China) 11 августа 2019 г. В следующем году компания планирует запустить ракету нового поколения RLV-T16 на 150 километров в космос.
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