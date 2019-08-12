Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии, усиливаются. Об этом заявили экономисты Goldman Sachs, сообщает Reuters. Goldman Sachs больше не ожидает заключения торговой сделки между двумя крупнейшими экономиками мира до выборов президента в США в 2020 году.

Общество Жительница Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия-2019» За звание «Миссис Россия 2019» боролись 27 финалисток со всей России. Победительницей конкурса стала Екатерина Нишанова из Геленджика.

Кино Жена Гафта сообщила о состоянии актера Актер и режиссер Валентин Гафт остается в больнице, сообщила РБК его жена актриса Ольга Остроумова.

Армия и оружие Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.

Происшествия Пожар вспыхнул на складе в Красноярске Огонь вспыхнул на складе в Красноярске, на место выехали пожарные. Об этом 12 августа сообщили агентству ТАСС в краевом ГУ МЧС.

Энергетика Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.

Финансы России предрекли четвертое место в мире по золотовалютным резервам Bloomberg отмечает, что Россия продолжит пополнять свои резервы после того, как вступят в силу новые санкции США, и у страны есть все шансы сместить Саудовскую Аравию с четвертого места по их объемам.

Политика Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».

Происшествия Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.

Происшествия Суд арестовал фигуранта «болотного дела» Полиховича за мат на митинге Мещанский районный суд Москвы арестовал Алексея Полиховича на 13 суток за мелкое хулиганство, которое выразилось в нецензурной брани со сцены во время митинга 10 августа на проспекте Сахарова, передает «Медиазона».

Космос В Китае успешно испытали первую многоразовую ракету The flight time is 50 seconds, the height of flight is 300.4 meters. pic.twitter.com/yTwhJdlMVm — Linkspace (@Linkspace_China) 11 августа 2019 г. В следующем году компания планирует запустить ракету нового поколения RLV-T16 на 150 километров в космос.

Экономика Росстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 0,9% ВВП во втором квартале текущего года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за тот же период 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата (в первом квартале 2019 года рост составил 0,5% в годовом выражении).

Экономика Профсоюзы выступили за сокращение рабочей недели без ущерба в зарплате Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) положительно оценивает инициативу сокращения рабочей недели, но только при сохранении размера оплаты труда.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Происшествия Суд продлил домашний арест обвиняемой в гибели младенца в Калининграде Суд Ленинградского района Калининграда продлил на три месяца домашний арест бывшей исполняющей обязанности главврача калининградского роддома №4 Елене Белой, которую обвиняют в гибели новорождённого.

Происшествия Суд заочно арестовал двух сирийцев по делу об убийстве летчика Пешкова Басманный суд Москвы заочно арестовал еще двух граждан Сирии, обвиняемых по делу об убийстве российского летчика, Героя России Олега Пешкова, самолет которого сбил турецкий истребитель в ноябре 2015 года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Политика В Совфеде указали на двойное гражданство участников митинга в Москве Подстрекательством назвал действия лиц с двойным гражданством, в частности рэпера Оксимирона, глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов 12 августа в своем блоге.

Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).