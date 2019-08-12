Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии, усиливаются. Об этом заявили экономисты Goldman Sachs, сообщает Reuters. Goldman Sachs больше не ожидает заключения торговой сделки между двумя крупнейшими экономиками мира до выборов президента в США в 2020 году.

Общество Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят» Эстрадный исполнитель Александр Серов подал исковое заявление к Первому каналу и производителю шоу «Пусть говорят» — компании «Директ».

Культура Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.

Армия и оружие Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.

Шоу-бизнес Принцы Уильям и Гарри захотели общаться со сводной сестрой Примечательно, что на фоне отсутствия согласия между близкими родственниками, Уильям и Гарри вознамерились наладить отношения со своей «тайной» сводной сестрой.

Финансы Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Космос Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео о подготовке робота "Федора" к полету на МКС, ролик сопровождает песня авторства самого Рогозина.

Гаджеты Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy A10s Новый аппарат получил название Galaxy A10s, и в нем в отличие от предшественника установлен сканер отпечатка пальца и батарея увеличенной емкости.

Происшествия В Китае число жертв супертайфуна «Лекима» увеличилось до 44 Число погибших в Китае из-за мощного тайфуна на 08:30 мск составляет 44 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Авто Обновленный Ford Mustang Shelby GT350R получил детали от версии GT500 Ford готовит ориентированный на трек Mustang Shelby GT350R 2020 модельного года, который получил рулевое управление от 760-сильного GT500 с новой рулевой рейкой с электроприводом и обновленным программным обеспечением.

Армия и оружие Названы неудачные самолеты СССР В России назвали провальные проекты самолетов СССР, которые не были доведены до конца, передает РИА "Новости".

Экономика Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

Здоровье Минюст создал проект приказа о паллиативной помощи заключенным Министерство юстиции России создало проект приказа, в котором говорится об оказании паллиативной помощи отбывающим уголовное наказание гражданам.

Политика Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.

Общество Роскомнадзор потребовал от издания «Батенька» удалить «Идеальный текст о смерти в результате самоубийства» Роскомнадзор потребовал от издания «Батенька, да вы трансформер» удалить опубликованный четыре года назад текст, в котором журналист Петр Маняхин попытался написать «идеальный (с точки зрения Роскомнадзора) текст о добровольном расставании с жизнью».

Происшествия В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы Спасатели эвакуировали на вертолете туриста из Армавира, упавшего с 30-метровой скалы в горах Кубани, и доставили на базу в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Экономика В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян с одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав, рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.

Здоровье Названа самая сложная часть жизни в российской тюрьме Низкое качество медицинского обслуживания является самой большой проблемой в жизни заключенного.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.