Экономика
Goldman Sachs спрогнозировал рецессию в США из-за КитаяРоссийская газета 01:38
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии, усиливаются. Об этом заявили экономисты Goldman Sachs, сообщает Reuters. Goldman Sachs больше не ожидает заключения торговой сделки между двумя крупнейшими экономиками мира до выборов президента в США в 2020 году.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Крупнейший американский банк предупредил об угрозе экономического спада в США
Московский Комсомолецвчера в 22:43
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:53, Вашингтон
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»
Эстрадный исполнитель Александр Серов подал исковое заявление к Первому каналу и производителю шоу «Пусть говорят» — компании «Директ».
Обновлено в 11:16
Культура
Минкульт объявил конкурс на должность главы Росгосцирка
Министерство культуры РФ объявило конкурс на должность гендиректора Росгосцирка. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минкульта.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Здоровье
Названы симптомы заражения организма паразитами
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Принцы Уильям и Гарри захотели общаться со сводной сестрой
Примечательно, что на фоне отсутствия согласия между близкими родственниками, Уильям и Гарри вознамерились наладить отношения со своей «тайной» сводной сестрой.
Обновлено в 18:28
Финансы
Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
Армия Сирии уничтожила трех полевых командиров на юге провинции Идлиб
Правительственные войска ликвидировали на юге провинции Идлиб трех полевых командиров.
Обновлено в 18:57
Космос
Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter видео о подготовке робота "Федора" к полету на МКС, ролик сопровождает песня авторства самого Рогозина.
Обновлено в 15:50
Гаджеты
Samsung представила новый смартфон Samsung Galaxy A10s
Новый аппарат получил название Galaxy A10s, и в нем в отличие от предшественника установлен сканер отпечатка пальца и батарея увеличенной емкости.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В Китае число жертв супертайфуна «Лекима» увеличилось до 44
Число погибших в Китае из-за мощного тайфуна на 08:30 мск составляет 44 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 02:20
Авто
Обновленный Ford Mustang Shelby GT350R получил детали от версии GT500
Ford готовит ориентированный на трек Mustang Shelby GT350R 2020 модельного года, который получил рулевое управление от 760-сильного GT500 с новой рулевой рейкой с электроприводом и обновленным программным обеспечением.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие
Названы неудачные самолеты СССР
В России назвали провальные проекты самолетов СССР, которые не были доведены до конца, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:31
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Здоровье
Минюст создал проект приказа о паллиативной помощи заключенным
Министерство юстиции России создало проект приказа, в котором говорится об оказании паллиативной помощи отбывающим уголовное наказание гражданам.
Обновлено в 16:48
Политика
Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа
Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.
Обновлено в 17:07
Общество
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Обновлено вчера в 01:07
Общество
Роскомнадзор потребовал от издания «Батенька» удалить «Идеальный текст о смерти в результате самоубийства»
Роскомнадзор потребовал от издания «Батенька, да вы трансформер» удалить опубликованный четыре года назад текст, в котором журналист Петр Маняхин попытался написать «идеальный (с точки зрения Роскомнадзора) текст о добровольном расставании с жизнью».
Обновлено в 12:08
Происшествия
В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
Спасатели эвакуировали на вертолете туриста из Армавира, упавшего с 30-метровой скалы в горах Кубани, и доставили на базу в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
Обновлено в 15:39
Экономика
В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян с одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав, рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 02:02
Общество
В камчатской Долине гейзеров открылся новый визит-центр
Обновлено в 02:11
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Здоровье
Названа самая сложная часть жизни в российской тюрьме
Низкое качество медицинского обслуживания является самой большой проблемой в жизни заключенного.
Обновлено в 13:06
Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:38
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Кино
Якутскую статуэтку доставили автору «Игры престолов» Джорджу Мартину
Серебряную статуэтку Джона Сноу из телесериала "Игра престолов" передали помощнице писателя Джорджа Мартина, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 04:52
Здоровье
Кандидат медицинских наук рассказал о важности соблюдения порядка блюд в еде
Именно от порядка блюд зависит правильная выработка этого гормона.
Обновлено в 18:45