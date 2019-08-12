Экономика
Goldman Sachs спрогнозировал рецессию экономики СШАВзгляд.ру 02:27
Аналитики банка Goldman Sachs заявили, что торговая война США и Китая приведет к рецессии американской экономики.
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Крупнейший американский банк предупредил об угрозе экономического спада в США
Московский Комсомолецвчера в 22:43
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Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес
Пугачева поразила поклонников новым образом
Российская певица Алла Пугачева удивила поклонников новым образом.
Обновлено в 13:37
Политика
Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым
В посольстве США на Украине прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
Танк ядерного апокалипсиса нашли в России
В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области обнаружили танк "Ладога", который прозвали "машиной ядерного апокалипсиса".
Обновлено в 12:54
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NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено вчера в 12:34
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Сестра Неймара ответила оскорблением на баннеры фанатов ПСЖ
Обновлено в 11:09
Финансы
ЦБ РФ незначительно повысил официальные курсы доллара и евро
Банк России повысил с 13 августа официальный курс доллара США на 17,5 копейки до 65,4287 рубля.
Обновлено в 06:10
Политика
В ЦИК прокомментировали предложение перенести выборы в Мосгордуму
Как передаёт РИА Новости, таким образом она прокомментировала письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с предложением отменить или перенести выборы.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
На военном полигоне в Архангельской области взорвался ядерный реактор
Директор Российского федерального ядерного центра Валентин Костюков озвучил официальную информацию о взрыве, произошедшем 8 августа на военной базе «Ненокса» на берегу Белого моря.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Полиция начала проверку по факту избиения девушки при задержании
В столичном главке МВД РФ сообщили, что начала проверки по факту удара девушки в живот во время задержания после согласованной акции 10 августа.
Обновлено в 11:25
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Финансы
Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
FAZ рассказала, как НАТО будет сдерживать Россию
После окончания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) НАТО намеревается делать ставку на военное устрашение России и политический диалог.
Обновлено в 09:44
Политика
Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России
"В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Обновлено в 13:19
Политика
В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Обновлено в 12:20
Политика
Фернандес разгромил Макри — ЦИК Аргентины огласил результаты выборов
Избирательная комиссия Аргентины огласила предварительные результаты предварительных президентских выборов, 12 августа передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 22:47
Космос
Глюк в нейтронной звезде раскрывает свои скрытые секреты
В статье, опубликованной 12 августа в журнале Nature Astronomy, команда из Университета Монаша, Университета Макгилла в Канаде и Университета Тасмании изучила нейтронную звезду в южном небе, которая находится на расстоянии 1000 световых лет.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Взрыв газа случился в жилом доме в Москве
Обновлено в 10:59
Футбол
«Ювентус» хочет подписать Эриксена бесплатно
Обновлено в 13:16
Футбол
В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных футболистов
Обновлено в 13:04
Экономика
Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России
«Учитывая текущую экономическую политику — жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика — и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019-м, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — отмечали экономисты.
Обновлено в 12:32
Политика
В США ужесточили правила выдачи грин-карт мигрантам с пособиями
"Правила препятствуют тому, чтобы иностранцы, которые могут с большой вероятностью стать лицами, находящимися на содержании у государства, приезжали в Соединенные Штаты и получали грин-карту", — заявил исполняющий обязанности директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США Кен Кучинелли.
Обновлено в 11:32
Кино
Сергей Безруков озвучивает робота в фильме «Робо»
Обновлено в 07:18
Общество
Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке
Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDoS-атаке».
Обновлено в 08:17
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Футбол
Луческу может возглавить московское «Динамо»
Обновлено в 12:14
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Авто
Россия с 1 сентября снизит ввозные пошлины на иномарки
Обновлено в 08:01
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09