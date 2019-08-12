Аналитики банка Goldman Sachs заявили, что торговая война США и Китая приведет к рецессии американской экономики.

Шоу-бизнес Пугачева поразила поклонников новым образом Российская певица Алла Пугачева удивила поклонников новым образом.

Политика Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым В посольстве США на Украине прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Крым.

Армия и оружие Танк ядерного апокалипсиса нашли в России В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области обнаружили танк "Ладога", который прозвали "машиной ядерного апокалипсиса".

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.

Финансы ЦБ РФ незначительно повысил официальные курсы доллара и евро Банк России повысил с 13 августа официальный курс доллара США на 17,5 копейки до 65,4287 рубля.

Политика В ЦИК прокомментировали предложение перенести выборы в Мосгордуму Как передаёт РИА Новости, таким образом она прокомментировала письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с предложением отменить или перенести выборы.

Армия и оружие На военном полигоне в Архангельской области взорвался ядерный реактор Директор Российского федерального ядерного центра Валентин Костюков озвучил официальную информацию о взрыве, произошедшем 8 августа на военной базе «Ненокса» на берегу Белого моря.

Происшествия Полиция начала проверку по факту избиения девушки при задержании В столичном главке МВД РФ сообщили, что начала проверки по факту удара девушки в живот во время задержания после согласованной акции 10 августа.

Финансы Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.

Армия и оружие FAZ рассказала, как НАТО будет сдерживать Россию После окончания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) НАТО намеревается делать ставку на военное устрашение России и политический диалог.

Политика Совет Госдумы обсудит создание комиссии по вмешательству в дела России "В повестку дополнительного заседания Совета Государственной думы 19 августа включены два вопроса - о рассмотрении обращения фракций в Государственной думе о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации, а также о создании комиссии Государственной думы по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Политика В Крыму анонсировали переговоры с Киевом по поставке воды из Днепра Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.

Политика Фернандес разгромил Макри — ЦИК Аргентины огласил результаты выборов Избирательная комиссия Аргентины огласила предварительные результаты предварительных президентских выборов, 12 августа передает агентство Reuters.

Космос Глюк в нейтронной звезде раскрывает свои скрытые секреты В статье, опубликованной 12 августа в журнале Nature Astronomy, команда из Университета Монаша, Университета Макгилла в Канаде и Университета Тасмании изучила нейтронную звезду в южном небе, которая находится на расстоянии 1000 световых лет.

Экономика Минэкономразвития сообщило об избежавшей технической рецессии России «Учитывая текущую экономическую политику — жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика — и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019-м, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — отмечали экономисты.

Политика В США ужесточили правила выдачи грин-карт мигрантам с пособиями "Правила препятствуют тому, чтобы иностранцы, которые могут с большой вероятностью стать лицами, находящимися на содержании у государства, приезжали в Соединенные Штаты и получали грин-карту", — заявил исполняющий обязанности директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности (МВБ) США Кен Кучинелли.

Общество Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDoS-атаке».

Политика Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.