Экономика

Goldman Sachs спрогнозировал рецессию экономики СШАВзгляд.ру 02:27

Аналитики банка Goldman Sachs заявили, что торговая война США и Китая приведет к рецессии американской экономики.
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