Экономика
Goldman Sachs спрогнозировал рецессию экономики СШАВзгляд.ру 02:27
Аналитики банка Goldman Sachs заявили, что торговая война США и Китая приведет к рецессии американской экономики.
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Крупнейший американский банк предупредил об угрозе экономического спада в США
Московский Комсомолецвчера в 22:43
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:13, Вашингтон
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Политика
Посольство США на Украине осудило визит Путина в Крым
Посольство США на Украине считает, что поездка президента России Владимира Путина в Крым является неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Росрыболовство установит новые правила любительской рыбалки
Обновлено 09 августа в 23:21
Происшествия
В Сарове прошли похороны погибших при взрыве ракеты атомщиков
Похороны пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, прошли в городе Сарове Нижегородской области, сообщил глава администрации города Алексей Голубев, передает ТАСС.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
NYT связала взрыв под Архангельском с испытанием ракеты «Буревестник»
Обновлено в 13:50
Футбол
На стадионе во Львове прозвучала песня о любви к Москве
Обновлено в 03:50
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Москве никто не пострадал
В результате взрыва газовоздушной смеси и последующего обрушения стены в жилом доме на юге Москвы никто не пострадал.
Обновлено в 11:43
Политика
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Обновлено в 06:11
Космос
Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутник
Обновлено 09 августа в 21:00
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии его здоровья
Состояние народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта нормализовалось, рассказала РИА Новости жена артиста Ольга Остроумова.
Обновлено в 09:00
Наука
Склонность есть траву домашние кошки унаследовали от предков
Обновлено 09 августа в 13:46
Политика
В Крыму заявили о законном праве на поставку воды с Украины
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено в 14:47
Футбол
Нападающий ЦСКА Чалов находится под наблюдением врачей
Обновлено в 08:35
Общество
Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей
В Минпросвещения приняли решение не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности, сообщила глава министерства Ольга Васильева.
Обновлено в 13:02
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.
Обновлено в 00:57
Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
Обновлено в 12:24
Наука
Создан искусственный язык для определения подлинности виски
Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено 10 августа в 06:35
Общество
Дворник из Подмосковья задолжала 2 млрд рублей
Обновлено вчера в 01:03
Авто
Rezvani представила новый внедорожник Tank
Американская компания наконец представила свою новинку — внедорожник Tank, обладающей силовой установкой с отдачей более 1 000 л.с. Как говорится в официальном пресс-релизе, новинку создали на основе Jeep Wrangler в модификации JL.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Раскрыт процесс подготовки налета спецназовцев ФСБ на банк
Сотрудники ФСБ России, похитившие 136 миллионов рублей в ходе налета на банк, готовились к «операции» несколько дней.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Танк ядерного апокалипсиса найден в России
В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области нашли танк "Ладога", прозванный "машиной ядерного апокалипсиса", сообщает "Российская газета".
Обновлено в 11:50
Баскетбол
Алексей Швед пропустит Кубок мира по баскетболу
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Турция отказалась от Су-57, но готова купить Су-35
Обновлено в 00:58
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Культура
ЦБ выпустил монеты с «Бременскими музыкантами»
Обновлено в 06:12