Экономика

Goldman Sachs предрек экономике США спад из-за торговой войны с КитаемРоссийская газета 09:37

Специалисты банка понизили с 2,0 до 1,8 процентных пункта прогноз роста экономики США на четвертый квартал текущего года. Они предсказывают, что в условиях неопределенности вокруг торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином американские компании предпочтут сокращать свои расходы и инвестиции.
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Goldman Sachs предрек экономике США спад из-за торговой войны с Китаем

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