Специалисты банка понизили с 2,0 до 1,8 процентных пункта прогноз роста экономики США на четвертый квартал текущего года. Они предсказывают, что в условиях неопределенности вокруг торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином американские компании предпочтут сокращать свои расходы и инвестиции.

Армия и оружие В США составили рейтинг самых мощных военных самолетов России Американское издание National Interest опубликовало собственный топ-пять наиболее опасных и мощных российских военных самолетов.

Происшествия Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.

Политика «Что у вас вообще происходит в области?»: Зеленский потребовал от главного лесника Житомирщины подать в отставку Президент Украины Владимир Зеленский попросил начальника Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление об увольнении уже завтра.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Политика В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России.

Культура «Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами» Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.

Экономика Глава ПФР рассказал о мерах по защите прав при смене страховщика Пенсионный фонд России (ПФР) к сентябрю подготовит окончательные предложения для защиты прав россиян при переходе с одного пенсионного фонда в другой, заявил глава организации Антон Дроздов.

Происшествия Врачи рассказали об улучшении состояния избитой в Ингушетии девочки Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшается, она получает сеансы баротерапии, врачи продолжают заниматься лечением раны на правой руке, сообщили в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля.

Экономика Россиянина оштрафовали на 128 миллионов за кредит в зарубежном банке В Москве налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей бизнесмена Алексея Ермакова из-за кредита, взятого в зарубежном банке.

Происшествия Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.

Политика Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.

Общество К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.

Технологии «Россети Ленэнерго» запустили приложение для мобильных устройств «Россети Ленэнерго» первой из электросетевых компаний России запустили мобильное приложение для нужд технологического присоединения.

Политика Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр.

Экономика Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

Авто Peugeot запатентовал новый универсал в России Мировая премьера нового поколения Peugeot 508 в кузове «универсал» состоялась в прошлом году.

Политика Жители России назвали самые важные события 30-летней давности Больше половины опрошенных граждан России назвали самым важным событием 1989 года вывод советских войск из Афганистана.