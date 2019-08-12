Экономика

Goldman Sachs предрек экономике США спад из-за торговой войны с КитаемРоссийская газета 09:37

Специалисты банка понизили с 2,0 до 1,8 процентных пункта прогноз роста экономики США на четвертый квартал текущего года. Они предсказывают, что в условиях неопределенности вокруг торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином американские компании предпочтут сокращать свои расходы и инвестиции.
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Goldman Sachs предупредил об угрозе рецессии в США из-за торговой войны с КНР

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Аналитики предсказали США рецессию из-за торговой войны с Китаем

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Московский Комсомолецвчера в 22:43

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ТАССвчера в 22:13
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:59, Ашберн
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Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни

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СК проверит лагерь под Рязанью, на который жаловались дети

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Глава ПФР рассказал о мерах по защите прав при смене страховщика

Пенсионный фонд России (ПФР) к сентябрю подготовит окончательные предложения для защиты прав россиян при переходе с одного пенсионного фонда в другой, заявил глава организации Антон Дроздов.
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Культура

«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»

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Обновлено в 07:56
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В жилом доме в Москве произошел взрыв

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Общество

Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке

Сайт авиакомпании «Победа» (100%-ная «дочка» «Аэрофлота») в понедельник, 12 августа, примерно в 14.15 мск подвергся «мощнейшей DDoS-атаке».
Обновлено в 08:17
Политика

Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра

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Общество

Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью

При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».
Обновлено в 04:04
Происшествия

Первый фигурант дела о массовых беспорядках в Москве признал вину

20-летний член партии «Яблоко» Валерий Костенок, фигурант дела о массовых беспорядках в Москве на митинге 27 июля, раскаялся и признал вину, сообщил следователь в Басманном суде.
Обновлено в 10:05
Политика

«Что у вас вообще происходит в области?»: Зеленский потребовал от главного лесника Житомирщины подать в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский попросил начальника Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского написать заявление об увольнении уже завтра.
Обновлено в 05:56
Футбол

Украинский вратарь «Реала» Лунин согласился на трансфер в клуб Роналдо

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин согласился уйти в аренду в «Вальядолид» — клуб, которым владеет бывший бразильский футболист Роналдо.
Обновлено в 07:12
Политика

В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
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Происшествия

В Челябинске журналистку ранили в голову из пневматики

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Посольство США на Украине прокомментировало визит Путина в Крым

Посольство США на Украине высказалось по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 10:55
Политика

Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке

Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика

Глава МИД Китая выступил против односторонних действий в Кашмире

Китай выступает против любых односторонних действий в Кашмире, а Индия внесением поправок в конституцию изменила статус-кво в регионе, заявил в понедельник глава МИД КНР Ван И.
Обновлено в 09:10
Футбол

Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»

Обновлено в 09:36
Происшествия

Склад боеприпасов под Ачинском, где произошел пожар, расформируют

Обновлено в 10:42
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«Ред Булл» заменит Гасли на Албона, Квят останется в «Торо Россо»

Обновлено в 06:55
Происшествия

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

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Политика

В Госдуме 19 августа обсудят иностранное вмешательство в дела России

Совет Госдумы проведёт 19 августа заседание по поводу ситуации с вмешательством во внутренние дела России.
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Политика

Кремль сообщил о переносе встречи Путина с Алиевым и Роухани

Встречу на высшем уровне президентов России, Азербайджана и Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Роухани перенесли на более поздний срок.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Две неразграбленные гробницы микенского периода обнаружены в Греции

В Греции археологи обнаружили в некрополе в Аидонии в Немее две неразграбленные гробницы камерного типа, относящиеся к микенскому периоду, говорится в сообщении министерства культуры страны.
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Экс-замминистра культуры Пирумова перевели под домашний арест

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Политика

Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому

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В новом фильме Тарантино обнаружен досадный киноляп

Преданные поклонники мэтра, реагируя на новость о "крошечном киноляпе" в соцсетях, выражают уверенность в том, что "так и было задумано", в частности, это может являться одной из "пасхалок", коих немало спрятано в картине.
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Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
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Суперкомпьютер создал 8 миллионов виртуальных вселенных за три недели

На моделирование восьми миллионов вселенных суперкомпьютеру понадобилось три недели.
Обновлено в 10:33
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