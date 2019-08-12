Экономика
Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с КитаемРБК вчера в 21:06
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
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Крупнейший американский банк предупредил об угрозе экономического спада в США
Московский Комсомолецвчера в 22:43
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 20:06, Вашингтон
Космос
Рогозин опубликовал клип о роботе Федоре
Обновлено в 15:50
Политика
Во Владимирской области ищут наблюдателей за сентябрьскими выборами
Движение в защиту прав избирателей «Голос» ведет набор наблюдателей, которые проследят за честностью и прозрачностью выборов во Владимирской области.
Обновлено в 06:33
Игры
Анонсирована обновленная версия System Shock 2: Enhanced Edition
Обновлено в 11:35
Общество
В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию
В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Архангельской области два человека погибли в ДТП
Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей и грузового фургона в Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Обновлено в 19:36
Армия и оружие
CNN: в США проведут проверки из-за утверждений, что в спецназе ВМС употребляли наркотики
Руководство Пентагона распорядилось провести проверки в связи с сообщениями о том, что военнослужащие спецподразделений ВМС США были уличены в употреблении наркотиков и сексуальных домогательствах, в том числе во время пребывания в Ираке.
Обновлено в 19:25
Общество
В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста
Обновлено в 06:15
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено вчера в 18:39
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Экономика
Въездной турпоток в Россию вырос на 25%
В Россию за шесть месяцев 2019 года с целью туризма въехали 1 967 221 человек, что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП под Архангельском
Во время прощания с сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, погибшими при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что специалисты работали над "новым специзделием", пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Наука
Архитекторы предложили заново заморозить Арктику
В отчаянной попытке остановить уровень повышения Мирового океана и повторно заморозить Арктику, ледники которой тают все быстрее с каждым днем, архитекторы из Индонезии предложили создать футуристичную подводную лодку, производящую айсберги.
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено в 08:58
Технологии
Ученые рассказали о положительной стороне стресса и беспокойства
Люди обычно думают о стрессе и тревоге как о негативных понятиях, однако хоть они и могут достигать нездорового уровня, психологи давно знают, что эти чувства неизбежны и часто играют положительную, а не отрицательную роль в нашей повседневной жизни.
Обновлено вчера в 07:30
Общество
Военнослужащим упростят условия для вступления в ипотеку
Военнослужащие, поступившие в добровольном порядке на военную службу из запаса, на основании письменного обращения смогут добровольно участвовать в накопительно-ипотечной системе (НИС) жилищного обеспечения.
Обновлено в 17:42
Политика
Власти США ужесточают правила выдачи грин-карт
Пресс-служба Белого дома США опубликовала распоряжение, которое позволяет американским властям отказывать в выдаче постоянного вида на жительство в Соединённых Штатах тем иммигрантам, которые по приезде полагаются на социальные выплаты от государства.
Обновлено в 16:22
Армия и оружие
В России назвали провальные самолеты СССР
Обновлено в 17:06
Хоккей
Журналист: российский вратарь может быть выбран под первым номером на драфте НХЛ
Российские вратари никогда не выбирались под первым номером драфта. Ярослав Аскаров выступает в системе ХК СКА.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие
Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Музыка
Вера Брежнева приняла ЧП с пиротехникой на концерте за задумку
На концерте в Баку у Веры Брежневой вышла из строя пиротехника. Событие случилось в то время, когда певица находилась на сцене.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС в Северном море
Норвежские вооруженные силы поднимали истребители F-16 для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, следовавших вдоль побережья Норвегии.
Обновлено в 15:49
Технологии
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана
Телефонные мошенники взяли на вооружение новый способ обмана владельцев банковских карт. Об этом пишет «Российская газета».
Обновлено в 18:48
Общество
В колледжах РФ исчезнут почти 100 профессий
В российских колледжах появятся новые специальности, а некоторые старые и невостребованные на рынке труда профессии просто исчезнут.
Обновлено вчера в 11:31
Футбол
ЦСКА назвал диагнозы получивших травмы Чалова и Сигурдссона
Обновлено в 12:57
Политика
ЦИК: выборы в Мосгордуму может отменить только суд
ЦИК указал, что прекратить избирательную кампанию может только суд, если будет отменено решение Мосгордумы о назначении выборов.
Обновлено в 13:03
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
В целом ранее говорилось о том, что из-за российских туристов Грузия потеряет около 10% ВВП страны.
Обновлено в 11:27