Экономика

Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с КитаемРБК вчера в 21:06

Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
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Соединенным Штатам предсказали скорую рецессию. Насколько реальна угроза?

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Как Гонконг может потерять статус одного из крупнейших бизнес-центров Азии

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Крупнейший американский банк предупредил об угрозе экономического спада в США

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Торговая война с Китаем может стать «жирной точкой» в истории Америки

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Goldman Sachs предупредил об угрозе рецессии в США из-за торговой войны с КНР

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Порошенко после допроса забросали яйцами

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Форвард ЦСКА Чалов получил перелом носа в матче с «Сочи»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов получил травму в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу против «Сочи», сообщает «Чемпионат».
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Жители Земли увидят метеорный поток Персеиды

Жители планеты в ночь на 13 августа смогут увидеть метеорный поток Персеиды.
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Происшествия

В Красноярске загорелся склад рынка

В Красноярске загорелся склад на территории одного из рынков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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«Вальядолид» официально объявит о переходе вратаря «Реала» Андрея Лунина в ближайшие несколько дней, сообщает Marca.
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Звезда шоу Comedy Women Надежда Ангарская развелась со своим мужем

Звезда шоу Comedy Women Надежда Ангарская рассталась со своим мужем Раедом Бани.
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Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
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Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

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Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском

Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова

Мосгорсуд перевёл под домашний арест бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:30
Политика

Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России

Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Озил и Колашинац находятся под круглосуточной охраной

Полузащитники «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац в настоящее время находятся под круглосуточной охраной из-за конфликта с криминальными структурами, сообщает The Times.
Обновлено в 07:45
Кино

В новом фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» нашли киноляп

Критики нашли киноляп в новой картине режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 04:50
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

В Эфиопии появится пятиметровый памятник Пушкину

Обновлено в 04:24
Экономика

Группа «Эталон» подписала соглашение о покупке 49% «Лидер-Инвест»

По состоянию на 31 декабря 2018 года стоимость портфеля проектов "Лидер-Инвест" с учетом выкупа доли ЛСР в проекте "ЗИЛ-Юг", по данным Knight Frank, составила 86,266 миллиарда рублей.
Обновлено в 03:01
Политика

Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы в Мосгордуму

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала радиостанции Business FM письмо главы совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина, в котором он призывает ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционеров.
Обновлено в 04:53
Политика

Новый владелец решил продать телекомпанию «Рустави 2»

Грузинский бизнесмен Кибар Халваши, который в июле стал владельцем телеканала «Рустави 2», объявил, что выставляет его на продажу.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy

В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Технологии

Прозрачные водонепроницаемые пляжные шорты возмутили пользователей

Обновлено в 08:02
Игры

У System Shock 2 появится улучшенное издание

Обновлено в 05:24
Происшествия

Мумию мужчины в чехле для сноуборда нашла полиция в Москве

Мумия мужчины в чехле для сноуборда была обнаружена в гаражном боксе на улице Дубнинская на севере Москвы в воскресенье, 11 августа.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Полиция возбудила дело из-за ДТП с пятью погибшими в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело после ДТП в Подмосковье, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 06:34
Здоровье

Опасное вещество найдено в корвалоле

Входящие в состав корвалола два активных вещества могут представлять опасность для здоровья.
Обновлено в 05:21
Происшествия

После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок

Обновлено в 07:19
Авто

Названа стоимость кроссовера Geely Atlas с «Яндекс.Авто»

Напомним, что ранее российский офис марки опубликовал информацию о том, что китайский автогигант будет оснащать свой кроссовер Geely Atlas мультимедийным комплексом «Яндекс.Авто».
Обновлено в 05:31
Происшествия

В Курске почтят память погибших подводников

Российский атомный подводный крейсер «Курск» затонул в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа погибли.
Обновлено 09 августа в 10:03
Общество

В аэропорту Гонконга отменили все рейсы

Все рейсы отменили в международном аэропорту Гонконга после проникновения в здание аэропорта тысячи протестующих против действий властей Китая, пишет в понедельник, 12 августа, Guardian.
Обновлено в 07:59
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Юрист попросил наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема

Юрист из Владивостока направил заявление в ГИБДД с требованием привлечь президента России Владимира Путина к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.
Обновлено в 08:23
Экономика

Меры по защите пенсионных накоплений озвучат россиянам

Генпрокуратура начинает разработку мер, направленных на защиту россиян от мошенничеств в этой сфере.
Обновлено в 06:31
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