Экономика
Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с КитаемРБК вчера в 21:06
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Крупнейший американский банк предупредил об угрозе экономического спада в США
Московский Комсомолецвчера в 22:43
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:22, Вашингтон
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Политика
Зеленский поручил сменить глав СБУ в трех областях Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову сменить глав ведомства в Волынской, Житомирской и Ровенской областях.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (город Саров Нижегородской области) погибли при взрыве в военной части у Северодвинска во время испытаний нового специзделия.
Обновлено в 09:01
Экономика
Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ
Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.
Обновлено в 03:43
Общество
Парк Горького вновь анонсирует фестиваль в день протестов
Правда, теперь в сообщении пресс-службы не уточняется, кто будет выступать на фестивале.
Обновлено в 08:30
Политика
Совфед сообщил МИДу о планах проведения встречи с иностранными послами
Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщила российскому МИДу о планах провести встречу с послами государств, действия которых расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны.
Обновлено в 08:44
Политика
Новый владелец «Рустави-2» выставил телеканал на продажу
Владелец грузинского телеканала «Рустави-2» бизнесмен Кибар Халваши решил продать его из-за накопленных прежним руководством долгов.
Обновлено в 08:00
Политика
Роскомнадзор потребовал от YouTube не рекламировать незаконные акции
Роскомнадзор потребовал от Google прекратить показ рекламы незаконных массовых акций на YouTube.
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Аксенов рассказал Путину о высоких ценах в Крыму
Проблема роста цен на Крымском полуострове пока не поддается решению, сказал глава республики Сергей АКСЕНОВ на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ.
Обновлено в 08:23
Экономика
В России уменьшилось число госкомпаний
«Общее количество хозяйствующих субъектов в госсобственности за четыре года сократилось на шесть тысяч, с 65,5 тысяч в 2016-м до 59,6 тысяч на 1 января 2019 года», — сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 05:32
Экономика
Меры по защите пенсионных накоплений озвучат россиянам
Генпрокуратура начинает разработку мер, направленных на защиту россиян от мошенничеств в этой сфере.
Обновлено в 06:31
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Общество
Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше
Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.
Обновлено в 03:39
Кино
Джордж Мартин получил «якутский Оскар»
Обновлено в 03:56
Культура
Кинешма примет первый театральный фестиваль «Островский-FEST»
Театральные коллективы из семи стран мира примут участие в первом Международном фестивале камерных театральных форм "Островский-FEST" в городе Кинешма Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Обновлено в 08:52
Политика
Эксперт оценил заявление о «запасе экономической прочности» Украины
Учёный секретарь Института проблем социализма, политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с ФАН оценил заявление директора департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергея Саливона о том, что страна существует главным образом за счёт внешней финансовой поддержки и её отсутствие может привести к разрушению экономики.
Обновлено в 07:56
Политика
Глава Туркмении открыл первый Каспийский экономический форум
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов открыл первый Каспийский экономический форум, в котором принимают участие представители правительств прикаспийских стран.
Обновлено в 01:41
Общество
В Киеве в продаже оказались дневники с картой Украины без Крыма
В Киеве в сети гипермаркетов Metro продаются школьные дневники с изображением Украины без Крыма.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
ВСУ обстреляли эвакуировавших погибшего силовика представителей ЛНР
Вооруженные силы Украины открыли огонь по офицерам ЛНР, которые эвакуировали тело украинского силовика.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке
Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
«Краснодар» отправился на ответный матч Лиги чемпионов с «Порту»
Футболисты «Краснодара» отправились на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту».
Обновлено в 07:11
Авто
В России выросли продажи автомобилей с пробегом
В России в июле 2019 г. было продано 492,4 тыс. автомобилей с пробегом.
Обновлено в 07:20
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53