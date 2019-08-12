Экономика

Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с КитаемРБК вчера в 21:06

Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
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Соединенным Штатам предсказали скорую рецессию. Насколько реальна угроза?

РБК07:44

Как Гонконг может потерять статус одного из крупнейших бизнес-центров Азии

RT на русском04:24

Goldman Sachs предупредил об угрозе рецессии в США из-за торговой войны с КНР

ТАССвчера в 22:13

Goldman Sachs предупредил об угрозе рецессии в США из-за торговой войны с КНР

Коммерсантъ01:51

Аналитики предсказали США рецессию из-за торговой войны с Китаем

Известия00:32

Крупнейший американский банк предупредил об угрозе экономического спада в США

Московский Комсомолецвчера в 22:43

Торговая война с Китаем может стать «жирной точкой» в истории Америки

REGNUM07:12
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:22, Вашингтон
Общество

Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Политика

Зеленский поручил сменить глав СБУ в трех областях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову сменить глав ведомства в Волынской, Житомирской и Ровенской областях.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие

Глава «Росатома» прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском

Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (город Саров Нижегородской области) погибли при взрыве в военной части у Северодвинска во время испытаний нового специзделия.
Обновлено в 09:01
Экономика

Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ

Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.
Обновлено в 03:43
Общество

Парк Горького вновь анонсирует фестиваль в день протестов

Правда, теперь в сообщении пресс-службы не уточняется, кто будет выступать на фестивале.
Обновлено в 08:30
Политика

Совфед сообщил МИДу о планах проведения встречи с иностранными послами

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщила российскому МИДу о планах провести встречу с послами государств, действия которых расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны.
Обновлено в 08:44
Политика

Новый владелец «Рустави-2» выставил телеканал на продажу

Владелец грузинского телеканала «Рустави-2» бизнесмен Кибар Халваши решил продать его из-за накопленных прежним руководством долгов.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Экс-замминистра культуры Пирумова перевели под домашний арест

Обновлено в 08:26
Политика

Роскомнадзор потребовал от YouTube не рекламировать незаконные акции

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить показ рекламы незаконных массовых акций на YouTube.
Обновлено вчера в 10:32
Политика

Аксенов рассказал Путину о высоких ценах в Крыму

Проблема роста цен на Крымском полуострове пока не поддается решению, сказал глава республики Сергей АКСЕНОВ на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ.
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Обновлено в 04:07
Экономика

В России уменьшилось число госкомпаний

«Общее количество хозяйствующих субъектов в госсобственности за четыре года сократилось на шесть тысяч, с 65,5 тысяч в 2016-м до 59,6 тысяч на 1 января 2019 года», — сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 05:32
Экономика

Меры по защите пенсионных накоплений озвучат россиянам

Генпрокуратура начинает разработку мер, направленных на защиту россиян от мошенничеств в этой сфере.
Обновлено в 06:31
Культура

В Калужской области появится восемь виртуальных концертных залов

Обновлено в 08:06
Политика

Порошенко после допроса забросали яйцами

Обновлено в 06:11
Общество

Жители РФ заметили, что объём продуктов стал меньше, а цена выше

Большинство жителей России 72% замечают, что в последние пять лет объем и вес упаковок продуктов питания уменьшился, а цена сохранилась и даже повысилась.
Обновлено в 03:39
Кино

Джордж Мартин получил «якутский Оскар»

Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Удар по аэродромам: «Кинжал» назвали ответом России на F-35

Обновлено в 04:28
Культура

Кинешма примет первый театральный фестиваль «Островский-FEST»

Театральные коллективы из семи стран мира примут участие в первом Международном фестивале камерных театральных форм "Островский-FEST" в городе Кинешма Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Обновлено в 08:52
Политика

Эксперт оценил заявление о «запасе экономической прочности» Украины

Учёный секретарь Института проблем социализма, политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с ФАН оценил заявление директора департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергея Саливона о том, что страна существует главным образом за счёт внешней финансовой поддержки и её отсутствие может привести к разрушению экономики.
Обновлено в 07:56
Политика

Глава Туркмении открыл первый Каспийский экономический форум

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов открыл первый Каспийский экономический форум, в котором принимают участие представители правительств прикаспийских стран.
Обновлено в 01:41
Общество

В Киеве в продаже оказались дневники с картой Украины без Крыма

В Киеве в сети гипермаркетов Metro продаются школьные дневники с изображением Украины без Крыма.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

ВСУ обстреляли эвакуировавших погибшего силовика представителей ЛНР

Вооруженные силы Украины открыли огонь по офицерам ЛНР, которые эвакуировали тело украинского силовика.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Футбол

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке

Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол

«Краснодар» отправился на ответный матч Лиги чемпионов с «Порту»

Футболисты «Краснодара» отправились на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту».
Обновлено в 07:11
Авто

В России выросли продажи автомобилей с пробегом

В России в июле 2019 г. было продано 492,4 тыс. автомобилей с пробегом.
Обновлено в 07:20
Общество

ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей

Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
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