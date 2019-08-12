Экономика
Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с КитаемРБК вчера в 21:06
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
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Крупнейший американский банк предупредил об угрозе экономического спада в США
Московский Комсомолецвчера в 22:43
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:01, Вашингтон
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Политика
Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса
Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
В Киеве выразили протест из-за поездки Путина в Крым
Украинский МИД выразил протест из-за поездки российского лидера Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 05:03
Авто
В РФ не все автовладельцы пройдут новый техосмотр
В 2019 г. внесли поправки в правила прохождения техосмотра. Из-за этого не все автовладельцы смогут пройти его.
Обновлено вчера в 23:16
Музыка
Скандал между Фадеевым и Наргиз является пиар-ходом
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Наука
Разработано приложение для измерения давления по селфи
Версия с отслеживанием артериального давления может быть реализована в Китае уже в конце этого года, сообщает издание.
Обновлено в 04:20
Музыка
Брежнева рассказала о ЧП во время концерта в Баку
Во время выступления украинской певицы Веры Брежневой в Азербайджане произошел сбой в работе пиротехнической системы.
Обновлено в 04:01
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
«Эталон» закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест» в августе
Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".
Обновлено в 03:37
Технологии
Росатом выбрал месторождение урана, которое сделает полностью «цифровым»
Дыбрынское месторождение урана на Хиагдинском рудном поле Бурятии станет первым в России, полностью переведенным на цифровые технологии, связывающие процесс добычи от отдельной скважины до уровня целого предприятия, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель генерального директора – исполнительный директор уранового холдинга госкорпорации "Росатом" АРМЗ Виктор Святецкий.
Обновлено в 05:38
Общество
Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова
По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.
Обновлено 10 августа в 10:14
Космос
Робота Федора поместили на космический корабль «Союз»
Робот Федор, который полетит на орбиту, размещен на корабле "Союз МС-14" на космодроме Байконур.
Обновлено вчера в 18:31
Общество
Росрыболовство разъяснило новые правила рыбалки
Обновлено 09 августа в 19:37
Шоу-бизнес
Вокалист группы Muse Мэттью Беллами женился на американке
41-летний солист известной на весь мир британской рок-группы Muse Мэттью Беллами наконец связал себя узами брака.
Обновлено вчера в 13:22
Финансы
Роспотребнадзор раскрыл опасные параметры кредита
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасных кредитных параметрах. Соответствующая информация опубликована 12 августа на сайте службы.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
ВСУ обстреляли из пулемета школу на севере Горловки
Обновлено в 03:03
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Наука
Омоложение крови может отодвинуть развитие болезни Альцгеймера
Специалисты подвели первые итоги их деятельности: в результате набольшого времени они вводили пациентам с болезнью Альцгеймера в кровь фракцию плазмы с этими белками.
Обновлено в 00:53
Общество
Кузнецова осудила действия родителей, берущих детей на митинги
Родители, которые приходят на несогласованные митинги с малолетними детьми, подвергают их жизнь и здоровье опасности, за что по закону могут быть лишены родительских прав, а также привлечены к административной и уголовной ответственности, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:52
Кино
Актриса Джина Дэвис рассказала о домогательствах
Обновлено в 05:23
Транспорт
На железнодорожном участке Крымского моста протестировали освещение
На пилотном участке железной дороги Крымского моста протестировали систему освещения.
Обновлено в 05:09
Политика
Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике
Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Обновлено в 03:14
Общество
Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов
Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы в понедельник 12 августа из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.
Обновлено в 05:14
Политика
Яшин попросил Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин попросил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени.
Обновлено в 03:22
Общество
Москвичам пообещали холод и дожди в выходные
Жителей Москвы в предстоящие выходные ожидают прохладная погода и дожди, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 05:10