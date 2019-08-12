Финансы
Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с КитаемРБК вчера в 21:06
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
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Крупнейший американский банк предупредил об угрозе экономического спада в США
Московский Комсомолецвчера в 22:43
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 03:16, Вашингтон
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море
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Обновлено вчера в 19:02
Политика
В Киеве назвали условия для полного разрушения экономики Украины
Украинскую экономику ждут серьезные последствия, если продолжится миграция трудоспособного населения, упадок промышленности и прекратится внешнее финансирование.
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Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
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К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Поклонники не смогли отличить дочку Екатерины Климовой от мамы
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Бывший президент Украины Петр Порошенко в понедельник пришел на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", передает корреспондент РИА Новости.
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Экономика
В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда
Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян с одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав, рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.
Обновлено в 02:02
Экономика
Группа «Эталон» подписала соглашение о покупке 49% «Лидер-Инвест»
По состоянию на 31 декабря 2018 года стоимость портфеля проектов "Лидер-Инвест" с учетом выкупа доли ЛСР в проекте "ЗИЛ-Юг", по данным Knight Frank, составила 86,266 миллиарда рублей.
Обновлено в 03:01
Общество
Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова
По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.
Обновлено 10 августа в 10:14
Общество
Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки
Минтранс разработал законопроект о новом порядке установления приаэродромных территорий (ПАТ), летом его текст был разослан аэропортам.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к первому классу
Ранее в Роскачестве подготовили рекомендации по выбору школьной формы.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Королева Елизавета II жестко высказалась о британских политиках
Королева Великобритании Елизавета II раскритиковала политиков в стране и обвинила их в неспособности справляться со своими задачами.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
В Красноярском крае в палатке найдены тела четырех туристов
Тела четырех человек, предположительно, отравившихся газом найдены в палатке на берегу реки Ангары в Красноярском крае, сообщили журналистам в понедельник в ГСУ СК по региону.
Обновлено в 01:44
Наука
У Оззи Осборна нашли мутацию, позволяющую злоупотреблять спиртным
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
Россиянина оштрафовали на 128 миллионов за кредит в зарубежном банке
В Москве налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей бизнесмена Алексея Ермакова из-за кредита, взятого в зарубежном банке.
Обновлено в 02:37
Гаджеты
Samsung и Xiaomi представили первый в мире мобильный датчик на 108 Мп
Samsung анонсировала первый в мире датчик для смартфонов, разрешение которого выходит за психологическую планку в 100 Мп.
Обновлено в 02:48
Технологии
Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G
Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Пропавшая в лесу на Урале женщина с ребенком вышла на связь
Анастасия Силкова, пропавшая три дня назад с семилетней племянницей в лесу в Ашинском районе Челябинской области, вышла на связь.
Обновлено в 02:30
Кино
Зрители обнаружили киноляп с часами в новом фильме Тарантино
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Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Инцидент произошел 10 августа в центре Москвы в районе Китай-город, где проходили задержания участников митинга за свободные выборы и против политических репрессий.
Обновлено вчера в 08:53
Культура
Джордж Мартин получил от якутян «народный Оскар»
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Пятеро детей погибли в результате пожара в США
Обновлено вчера в 17:11
Хоккей
Ристолайнен не хочет возвращаться в «Баффало»
Защитник "Баффало" Расмус Ристолайнен признался, что хотел бы продолжить карьеру в другом клубе.
Обновлено в 01:09
Экономика
В России стало меньше госкомпаний
Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.
Обновлено в 01:29
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 08:08
Общество
В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено вчера в 13:15