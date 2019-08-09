Финансы

Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с КитаемРБК 21:06

Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (2020 год).
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Bloomberg: Goldman Sachs предупредил об угрозе рецессии в США из-за торговой войны с КНР

ТАСС22:13

Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем

РБК21:06

Очередной целью Китая в торговой войне станет американская нефть

Вестник Кавказавчера в 01:00

Рынок нефти больше не верит в торговое соглашение США с Китаем — OANDA

REGNUM21:19
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Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребёнка

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Режиссера Васильева освободили из изолятора

Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве 27 июля режиссер Дмитрий Васильев освобождён из изолятора временного содержания в связи с истечением срока его задержания, сообщил "Интерфаксу" в понедельник ответственный секретарь ОНК (Общественная наблюдательная комиссия) Иван Мельников.
Обновлено в 18:05
Политика

Путин приехал на байк-шоу «Ночных Волков» на мотоцикле «Урал»

Президент России Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Ночных Волков", который прошел сегодня в Севастополе, сообщает ТАСС.
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Армия и оружие

США, Британия, Франция, Италия и ОАЭ призвали к перемирию в Ливии

Правительства Соединённых Штатов, Великобритании, Франции, Италии и ОАЭ призвали противоборствующие стороны соблюдать перемирие в Ливии и немедленно начать расследование убийства сотрудников ООН в Бенгази.
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Свинцовый Нотр-Дам. Власти Парижа начинают операцию по детоксикации собора

Удивительным образом, повышенную активность власти проявили после того, как экологическая организация Robin des Bois («Робин Гуд») подала в конце июля в суд иск против неустановленного лица за «подвергание чужой жизни опасности».
Обновлено в 22:31
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В смартфонах нашли уязвимость, которая превращает их в звуковое оружие

Исследователь в области кибербезопасности заявил, что значительная часть устройств плохо защищена от взлома, который может превратить их в «звуковое оружие».
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Захарова отреагировала на план Киева по возвращению Донбасса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения о том, что 800 сотрудников украинской полиции подготовили для операции по возвращению самопровозглашенных республик Донбасса.
Обновлено в 07:20
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Джонни Депп отправится в тур по Европе с Hollywood Vampires

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ЦСКА объявил состав на матч с «Сочи»

ЦСКА объявил состав на матч пятого тура чемпионата России против "Сочи".
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Росатом предложил Кремлю наградить погибших при испытаниях ракеты

Обновлено в 19:24
Здоровье

В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца

По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Обновлено в 16:53
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Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна

Обновлено в 11:58
Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Технологии

Программист вживила под кожу чип от автомобиля Tesla

Обновлено в 08:48
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

Из-за лесных пожаров на Канарах эвакуировали более 1 тыс. человек

Обновлено в 10:25
Политика

Евросоюз задумался о непризнании российских паспортов жителей Донбасса

Евросоюз разрабатывает рекомендации по распознаванию и возможному непризнанию российских паспортов, выданных жителям Донбасса.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие

NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется.
Обновлено в 10:50
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Обновлено в 11:33
Гаджеты

Спрос на планшеты продолжает сокращаться

Компания Strategy Analytics обнародовала результаты исследования мирового рынка планшетов во втором квартале текущего года: спрос на гаджеты продолжает сокращаться.
Обновлено в 05:01
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Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим

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Обновлено в 19:02
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В Подмосковье сфотографировали очень редкую «Волгу»

Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.
Обновлено в 11:19
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Медики рассказали, к чему может привести употребление каркаде

Медики объяснили к чему приведет употребление каркаде.
Обновлено в 12:41
Общество

Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта

Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
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Дочь Алена Делона рассказала о его состоянии после инсульта

Ранее сын 83-летнего актёра сообщил, что отец проходит лечение в клинике в Швейцарии.
Обновлено вчера в 04:44
Финансы

Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире

Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.
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Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева готовятся к свадьбе

Ряд новостных изданий сообщает о том, что известный режиссер Федор Бондарчук готов жениться на своей давней возлюбленной актрисе Паулине Андреевой.
Обновлено в 13:29
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Goldman Sachs
Банк
Один из крупнейших в мире инвестиционных банков, являющийся финансовым конгломератом, в кругу финансистов известен как «The Firm», занимается инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами, инвестиционным менеджментом и другими финансовыми услугами, прежде всего, с институциональными клиентами. С 20 сентября 2013 года входит в промышленный индекс Доу - Джонса. Известен многим по фильму Адама МакКея "Игра на Понижение"
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