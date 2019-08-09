Финансы
Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с КитаемРБК 21:06
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (2020 год).
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:38, Вашингтон
Происшествия
Режиссера Васильева освободили из изолятора
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве 27 июля режиссер Дмитрий Васильев освобождён из изолятора временного содержания в связи с истечением срока его задержания, сообщил "Интерфаксу" в понедельник ответственный секретарь ОНК (Общественная наблюдательная комиссия) Иван Мельников.
Обновлено в 18:05
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных Волков» на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Ночных Волков", который прошел сегодня в Севастополе, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:22
Армия и оружие
США, Британия, Франция, Италия и ОАЭ призвали к перемирию в Ливии
Правительства Соединённых Штатов, Великобритании, Франции, Италии и ОАЭ призвали противоборствующие стороны соблюдать перемирие в Ливии и немедленно начать расследование убийства сотрудников ООН в Бенгази.
Обновлено в 21:59
Общество
Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено в 20:02
Здоровье
Свинцовый Нотр-Дам. Власти Парижа начинают операцию по детоксикации собора
Удивительным образом, повышенную активность власти проявили после того, как экологическая организация Robin des Bois («Робин Гуд») подала в конце июля в суд иск против неустановленного лица за «подвергание чужой жизни опасности».
Обновлено в 22:31
Гаджеты
В смартфонах нашли уязвимость, которая превращает их в звуковое оружие
Исследователь в области кибербезопасности заявил, что значительная часть устройств плохо защищена от взлома, который может превратить их в «звуковое оружие».
Обновлено в 06:00
Политика
Захарова отреагировала на план Киева по возвращению Донбасса
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения о том, что 800 сотрудников украинской полиции подготовили для операции по возвращению самопровозглашенных республик Донбасса.
Обновлено в 07:20
Музыка
Джонни Депп отправится в тур по Европе с Hollywood Vampires
Обновлено в 10:05
Футбол
ЦСКА объявил состав на матч с «Сочи»
ЦСКА объявил состав на матч пятого тура чемпионата России против "Сочи".
Обновлено в 10:44
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Технологии
Программист вживила под кожу чип от автомобиля Tesla
Обновлено в 08:48
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Евросоюз задумался о непризнании российских паспортов жителей Донбасса
Евросоюз разрабатывает рекомендации по распознаванию и возможному непризнанию российских паспортов, выданных жителям Донбасса.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие
NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется.
Обновлено в 10:50
Гаджеты
Спрос на планшеты продолжает сокращаться
Компания Strategy Analytics обнародовала результаты исследования мирового рынка планшетов во втором квартале текущего года: спрос на гаджеты продолжает сокращаться.
Обновлено в 05:01
Авто
В Подмосковье сфотографировали очень редкую «Волгу»
Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.
Обновлено в 11:19
Здоровье
Медики рассказали, к чему может привести употребление каркаде
Медики объяснили к чему приведет употребление каркаде.
Обновлено в 12:41
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Директор EDCrunch University заверил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе студента будет принимать деканат.
Обновлено в 20:43
Шоу-бизнес
Дочь Алена Делона рассказала о его состоянии после инсульта
Ранее сын 83-летнего актёра сообщил, что отец проходит лечение в клинике в Швейцарии.
Обновлено вчера в 04:44
Финансы
Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире
Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева готовятся к свадьбе
Ряд новостных изданий сообщает о том, что известный режиссер Федор Бондарчук готов жениться на своей давней возлюбленной актрисе Паулине Андреевой.
Обновлено в 13:29