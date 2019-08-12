Экономика
Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с КитаемРБК вчера в 21:06
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
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Крупнейший американский банк предупредил об угрозе экономического спада в США
Московский Комсомолецвчера в 22:43
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:52, Вашингтон
Происшествия
Трое сотрудников УФСИН погибли в массовом ДТП под Тулой
Обновлено в 07:01
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок
Обновлено в 07:19
Наука
Крупная рыба почти полностью исчезла из рек и озер, заявили ученые
Численность крупной пресноводной рыбы, чья масса превышает 30 килограмм, сократилась на 94% за последние два десятилетия, что радикально изменит все экосистемы мира.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Новокузнецке девочка подожгла платье на подруге во время прогулки
Как отмечается, ожоги девочка получила, гуляя со своими 9-летней и 11-летней подругами.
Обновлено в 04:11
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие
В Турции рассказали о поставках второй батареи С-400
Обновлено в 04:25
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Политика
Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа
Совет Думы 19 августа проведет внеочередное заседание и обсудит материалы об иностранном вмешательстве во внутренние дела России, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:34
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Культура
ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Политика
Новый владелец решил продать телекомпанию «Рустави 2»
Грузинский бизнесмен Кибар Халваши, который в июле стал владельцем телеканала «Рустави 2», объявил, что выставляет его на продажу.
Обновлено в 06:34
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Общество
В ночь на вторник на Петербург обрушится метеорный поток
В ночь на вторник, 13 августа, в небе над Петербургом и окрестностями, если повезёт с погодой, можно будет наблюдать прохождение метеорного потока Персеиды.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Общество
Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Политика
Медведев предложил Болгарии совместить черноморское и каспийское измерение
Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в первом Каспийском экономическом форуме в г. Туркменбаши (Туркмения).
Обновлено в 07:45
Кино
В новом фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» нашли киноляп
Критики нашли киноляп в новой картине режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 04:50
Экономика
В Accenture в России назначен ответственный за развитие услуг для компаний потребительского сектора
Дмитрий Хохлов вступает в должность управляющего директора в составе департамента «Услуги для организаций сектора потребительских товаров, розничной торговли, фарминдустрии, транспорта» российского офиса компании Accenture и будет отвечать за стратегию развития этого направления в России.
Обновлено в 03:30
Транспорт
На железнодорожной части Крымского моста протестировали освещение
Строители проверили освещение железнодорожной части Крымского моста, включив примерно 150 светильников на три часа.
Обновлено в 04:37
Футбол
Голкипер «Динамо» Шунин пропустит некоторое время из-за травмы
Обновлено в 06:16
Космос
США вслед за Россией отправят на МКС робота
США решили направить на Международную космическую станцию (МКС) человекоподобного робота Robonaut 2, сообщили в NASA.
Обновлено вчера в 22:57
Общество
В колледжах исчезнут почти 100 профессий
Например, за минувшие пять лет на многие из упраздняемых позиций просто никто не поступал.
Обновлено в 04:30
Кино
Жена Гафта рассказала о его состоянии
Обновлено в 07:44
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50