Экономика

Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с КитаемРБК вчера в 21:06

Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
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Соединенным Штатам предсказали скорую рецессию. Насколько реальна угроза?

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Как Гонконг может потерять статус одного из крупнейших бизнес-центров Азии

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Торговая война с Китаем может стать «жирной точкой» в истории Америки

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Goldman Sachs предупредил об угрозе рецессии в США из-за торговой войны с КНР

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Трое сотрудников УФСИН погибли в массовом ДТП под Тулой

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В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

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Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
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После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок

Обновлено в 07:19
Наука

Крупная рыба почти полностью исчезла из рек и озер, заявили ученые

Численность крупной пресноводной рыбы, чья масса превышает 30 килограмм, сократилась на 94% за последние два десятилетия, что радикально изменит все экосистемы мира.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Новокузнецке девочка подожгла платье на подруге во время прогулки

Как отмечается, ожоги девочка получила, гуляя со своими 9-летней и 11-летней подругами.
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Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами

Обновлено в 06:24
Армия и оружие

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
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В Турции рассказали о поставках второй батареи С-400

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Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД

Обновлено в 06:07
Политика

Совет Думы обсудит иностранное вмешательство в дела России 19 августа

Совет Думы 19 августа проведет внеочередное заседание и обсудит материалы об иностранном вмешательстве во внутренние дела России, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:34
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей

Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Культура

ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»

Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Политика

Новый владелец решил продать телекомпанию «Рустави 2»

Грузинский бизнесмен Кибар Халваши, который в июле стал владельцем телеканала «Рустави 2», объявил, что выставляет его на продажу.
Обновлено в 06:34
Космос

НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде

Обновлено в 00:57
Общество

В ночь на вторник на Петербург обрушится метеорный поток

В ночь на вторник, 13 августа, в небе над Петербургом и окрестностями, если повезёт с погодой, можно будет наблюдать прохождение метеорного потока Персеиды.
Обновлено в 07:31
Происшествия

В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Общество

Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.
Обновлено в 06:04
Политика

Медведев предложил Болгарии совместить черноморское и каспийское измерение

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял участие в первом Каспийском экономическом форуме в г. Туркменбаши (Туркмения).
Обновлено в 07:45
Кино

В новом фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» нашли киноляп

Критики нашли киноляп в новой картине режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 04:50
Экономика

В Accenture в России назначен ответственный за развитие услуг для компаний потребительского сектора

Дмитрий Хохлов вступает в должность управляющего директора в составе департамента «Услуги для организаций сектора потребительских товаров, розничной торговли, фарминдустрии, транспорта» российского офиса компании Accenture и будет отвечать за стратегию развития этого направления в России.
Обновлено в 03:30
Транспорт

На железнодорожной части Крымского моста протестировали освещение

Строители проверили освещение железнодорожной части Крымского моста, включив примерно 150 светильников на три часа.
Обновлено в 04:37
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Голкипер «Динамо» Шунин пропустит некоторое время из-за травмы

Обновлено в 06:16
Космос

США вслед за Россией отправят на МКС робота

США решили направить на Международную космическую станцию (МКС) человекоподобного робота Robonaut 2, сообщили в NASA.
Обновлено вчера в 22:57
Общество

В колледжах исчезнут почти 100 профессий

Например, за минувшие пять лет на многие из упраздняемых позиций просто никто не поступал.
Обновлено в 04:30
Общество

Иркутские дети уехали из рязанского лагеря из-за антисанитарии

Обновлено в 05:40
Кино

Жена Гафта рассказала о его состоянии

Обновлено в 07:44
Общество

Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса

"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
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