Экономика
Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с КитаемРБК вчера в 21:06
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
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Крупнейший американский банк предупредил об угрозе экономического спада в США
Московский Комсомолецвчера в 22:43
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:37, Вашингтон
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Медики назвали симптомы заражения организма паразитами
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В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
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Армия и оружие
Шойгу прибыл в войска ЦВО для проверки объектов Минобороны
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа (ЦВО) с целью проверки ряда объектов Минобороны.
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Девушка, которую ударил полицейский, пожаловалась в СКР
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Победительницей конкурса «Миссис Россия 2019» стала участница из Геленджика Екатерина Нишанова.
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«Спартак» благодаря дублю Бакаева победил «Ахмат»
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Экономика
Россиянина оштрафовали на 128 миллионов за кредит в зарубежном банке
В Москве налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей бизнесмена Алексея Ермакова из-за кредита, взятого в зарубежном банке.
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Здоровье
Американка может лишиться головы из-за редкой болезни
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Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Футбол
Футболист МЮ Погба прокомментировал слухи об уходе из клуба
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отреагировал на информацию о том, что может покинуть команду.
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Кино
Жена Гафта рассказала о его состоянии
Обновлено в 07:27
Космос
«Хаббл» заснял планетарную туманность-зародыш в созвездии Ориона
Орбитальная обсерватория "Хаббл" смогла заснять планетарную туманность из умирающих звезд в созвездии Ориона.
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Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
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Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
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Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
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Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
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Министерство обороны РФ выплатит компенсации жителям восьми домов, сгоревших в селе Каменка после взрывов на военном полигоне под Ачинском, сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.
Обновлено в 06:05
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К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
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ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
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Россия может обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Четвёртое место по золотовалютным резервам (ЗВР) может занять Россия в ближайшее время.
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НАТО отказалось поставлять оружие Украине
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«Арсенал» представил третий комплект формы
Лондонский "Арсенал" в своем официальном твиттере показал третий комплект формы на сезон 2019/20.
Обновлено в 06:08