Финансы

Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с КитаемРБК вчера в 21:06

Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (2020 год).
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