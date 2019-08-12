Финансы
Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с КитаемРБК вчера в 21:06
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (2020 год).
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Крупнейший американский банк предупредил об угрозе экономического спада в США
Московский Комсомолецвчера в 22:43
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
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