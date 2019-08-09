Финансы
Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с КитаемРБК вчера в 21:06
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
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В США заявили о крупнейшем за десятилетие риске для мировой экономики
Национальная служба новостей01:12
Крупнейший американский банк предупредил об угрозе экономического спада в США
Московский Комсомолецвчера в 22:43
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:44, Вашингтон
Политика
Алехандро Джамматтеи победил на президентских выборах в Гватемале
Кандидат от правоцентристской партии "Вперед" Алехандро Джамматтеи стал победителем второго тура президентских выборов в Гватемале.
Обновлено вчера в 22:26
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено вчера в 06:27
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым
МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Экономика
СМИ узнали об отказе Грефу в просьбе поддержать Антипинский НПЗ
Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.
Обновлено вчера в 22:48
Армия и оружие
В результате атаки боевиков погибли 23 сирийских военнослужащих
В результате атаки террористов на позиции правительственных войск Сирии погибли 23 военнослужащих Сирийской Арабской армии, еще семеро получили ранения.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
В Сарове объявлен траур по погибшим сотрудникам ядерного центра
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Футбол
Нападающему ЦСКА Чалову разбили нос во время матча с «Сочи»
Нападающему московского ЦСКА Федору Чалову во время матча армейцев с ФК «Сочи» разбили нос.
Обновлено вчера в 17:43
Политика
Супрун назвала правильный вариант своего имени
Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:05
Армия и оружие
Минобороны Латвии предупреждает о военных учениях
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Туркменистан планирует приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Туркменистан намерен приобрести всю линейку представительских автомобилей Aurus.
Обновлено в 01:23
Общество
В Росрыболовстве объяснили новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:51
Экономика
Аналитики подсчитали долю среднего класса в Новосибирской области
Выяснилось, что в Новосибирской области примерно 12,8 % семей можно отнести к среднему классу, что позволило региону оказаться на 30 месте рейтинга.
Обновлено вчера в 23:15
Авто
АвтоВАЗ вышел из корпоративного отпуска
В понедельник, 12 августа, АвтоВАЗ возобновил свою работу после летнего корпоративного отпуска, который начался 22 июля.
Обновлено в 01:03
Футбол
Александр Бубнов: «„Спартак“ впервые в сезоне дал повод для оптимизма»
Постоянный эксперт Sportbox.ru прокомментировал центральные матчи воскресенья, состоявшиеся в рамках 5-го тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 17:07
Здоровье
Диспансеризацию по акции «ЗдравОсмотр» прошли 34 тысячи якутян
Минздрав Якутии приглашает жителей республики проверить состояние здоровья и публиковать свои фотографии об участии в акции #ЗдравОсмотр в социальной сети Instagram.Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал о старте акции.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Голодные медведи перекрыли туристический маршрут на Камчатке
Десятки голодных медведей заблокировали туристический маршрут на реке Хакыцин в Камчатском Крае.
Обновлено в 00:45
Общество
Новая дамба для Тулуна будет рассчитана на уровень воды в 14 метров
Новые защитные сооружения в Тулуне, который больше всего пострадал от паводка в июле, изменят конфигурацию и будут рассчитаны на 14 метров, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.
Обновлено в 00:55
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Финансы
Курс китайской валюты ослаб до 7,0211 юаня за доллар США
Курс китайской валюты ослаб на 75 базисных пунктов до 7,0211 юаней за доллар США, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Армия и оружие
Российский эксперт оценил «смертоносные» штурмовики Украины
Военный эксперт Антон Лавров прокомментировал намерение Украины закупить у Бразилии турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Технологии
Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G
Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.
Обновлено в 01:06
Общество
Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова
По данным организации «Белый счетчик», на митинг пришли более 22 тысяч человек.
Обновлено 10 августа в 08:07
Наука
Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Москвичи выбрали праздничную программу на День города
Голосование, на котором можно было выбрать праздничные мероприятия на День города в Москве, завершилось на портале "Активный гражданин", чаще всего жители голосовали за запуск салюта в парках.
Обновлено в 01:29
Энергетика
Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:25