Футбол

Гола Коноплянки не хватило «Шальке» для победы над «Гертой»Sportbox.RU вчера в 17:25

Герта — Шальке-04
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, вчера
Стадион «Олимпияштадион»
Карим Рекик
14′
17′
Евгений Коноплянка
27′
Алессандро Шопф
Суат Сердар
33′
Бенжамен Стамбули
Набиль Бенталеб
Марко Груйич
39′
Дэви Зельке
41′
41′
Себастьян Руды
44′
Марк Ут
Ведад Ибишевич
45′+4′
Ведад Ибишевич
Саломон Калу
72′
76′
Стивен Скрибски
Ахмед Кутуджу
Арне Майер
Максмилиан Миттельштедт
87′
Ондржей Дуда
Владимир Дарида
87′
Второй раз команды обменялись голами непосредственно перед перерывом: на 44-й минуте Марк Ут снова вывел «Шальке» вперед, но через минуту Ведад Ибишевич восстановил паритет. Во втором тайме команды голов не забили. После 19 матчей «Герта» набрала 28 очков и идет 7-й в чемпионате Германии.
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Гола Коноплянки не хватило «Шальке» для победы над «Гертой»

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Гола Коноплянки не хватило «Шальке» для победы над «Гертой»

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