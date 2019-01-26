Футбол

Гола Коноплянки не хватило «Шальке» для победы над «Гертой»Sport24.ru 16:32

Герта — Шальке-04
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Олимпияштадион»
Карим Рекик
14′
17′
Евгений Коноплянка
27′
Алессандро Шопф
Суат Сердар
33′
Бенжамен Стамбули
Набиль Бенталеб
Марко Груйич
39′
Дэви Зельке
41′
41′
Себастьян Руды
44′
Марк Ут
Ведад Ибишевич
45′+4′
Ведад Ибишевич
Саломон Калу
72′
76′
Стивен Скрибски
Ахмед Кутуджу
Арне Майер
Максмилиан Миттельштедт
87′
Ондржей Дуда
Владимир Дарида
87′
Сперва на гол Евгения Коноплянки столичная команда ответила точным ударом Марко Груича, а после гола Марка Ута счет снова сравнял Ведад Ибишевич. После 19 матчей у «Герты» 28 набранных очков и седьмое место в турнирной таблице. «Шальке» (22) занимает 12-ю позицию.
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Гола Коноплянки не хватило «Шальке» для победы над «Гертой»

Матч ТВ17:25

Гола Коноплянки не хватило «Шальке» для победы над «Гертой»

Sportbox.RU17:25

Бундеслига. «Герта» сыграла вничью с «Шальке-04», Коноплянка забил гол

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Гола Коноплянки не хватило «Шальке» для победы над «Гертой»

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Гол Коноплянки помог «Шальке» сыграть вничью с «Гертой»

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Согласно котировкам, в матче Бундеслиги «Герта» — «Шальке-04» обе команды забьют

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