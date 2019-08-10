Футбол

Гол с пенальти помог «Ротору» победить «Томь»НовостиВолгограда.ру 10:59

Принципиальный характер матча двух лидеров ФНЛ отразился и на ходе игры. Команды проявили себя неуступчивыми, но волгоградцы были гораздо сильнее. Даже несмотря на то, что победа получилась с минимальным счётом — 1:0, «Ротор» от начала и до конца встречи в Томске действовал с большим преимуществом.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Волгограда, выступающий в первенстве ФНЛ с сезона 2017/18. 2-кратный серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр чемпионата России, финалист Кубка России и Кубка Интертото, чемпион РСФСР, 2-кратный победитель зоны «Юг» Второго дивизиона, обладатель Кубка короля Таиланда и Кубка Дальневосточных чемпионов.
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