Футбол
Гол с пенальти помог «Ротору» победить «Томь»НовостиВолгограда.ру 10:59
Принципиальный характер матча двух лидеров ФНЛ отразился и на ходе игры. Команды проявили себя неуступчивыми, но волгоградцы были гораздо сильнее. Даже несмотря на то, что победа получилась с минимальным счётом — 1:0, «Ротор» от начала и до конца встречи в Томске действовал с большим преимуществом.
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Волгоградский «Ротор» вышел на первое место в турнирной таблице ФНЛ
ИА Городские вести. Волгоград11:06
«Томь» — «Ротор». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч ФНЛ 10 августа 2019 года
LiveSport.ru08 августа в 20:00
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