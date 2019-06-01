Футбол

Гол новичка сборной России вывел «Младу Болеслав» в Лигу ЕвропыРБК 12:36

"Млада Болеслав" победила "Баник" из Остравы в решающем матче за путевку в Лигу Европы на следующий сезон от чемпионата Чехии — 1:0. Единственный мяч на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.
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«Млада Болеслав» с Комличенко и Татаевым вышла в Лигу Европы

Советский спорт13:50

«Млада-Болеслав» вышел в Лигу Европы благодаря голу Комличенко

Sports.ru13:32

Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы

Sport24.ru13:17

Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы

Матч ТВ12:22

ФК «Млада Болеслав» завоевал путевку в Лигу Европы благодаря голу россиянина Комличенко

ТАСС12:19

Комличенко помог «Младе Болеслав» пробиться в Лигу Европы

Спорт-Экспресс11:51

Комличенко забил победный гол за «Младу Болеслав» и вывел команду в Лигу Европы

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