Футбол
Гол новичка сборной России вывел «Младу Болеслав» в Лигу ЕвропыРБК 12:36
"Млада Болеслав" победила "Баник" из Остравы в решающем матче за путевку в Лигу Европы на следующий сезон от чемпионата Чехии — 1:0. Единственный мяч на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 15:55, Ашберн
Футбол
Тоттенхэм — Ливерпуль 0:1 (Перерыв)
Обновлено в 15:24
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Здоровье
«Рак боится смелых»: в онкоцентре имени Блохина — день открытых дверей
Акция под названием «Рак боится смелых» проходит в онкоцентре имени Блохина.
Обновлено в 10:45
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Молодая мать с ребенком в авто погибла в жутком ДТП в Пензе
Как рассказывают очевидцы жуткой аварии, которая произошла в одном из районов Пензы, молодая мать погибла на месте происшествия, а ее маленькую дочь, на вид которой от трех до пяти лет, увезли на скорой.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Шереметьево назвали причину проблем с выдачей багажа
Ряд СМИ и Telegram-каналов ранее сообщали, что в "Шереметьево" произошел сбой в системе выдачи багажа.
Обновлено в 15:47
Футбол
В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса
В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Происшествия
Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве
Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 12:52
Музыка
Группа «Фабрика» ищет новую солистку
Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Футбол
ПСЖ может предложить 140 млн евро за Роналду
ПСЖ нацелился на нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. В данный момент французы ведут переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем.
Обновлено в 14:07
Политика
Трамп назвал Меган Маркл «злобной»
Обновлено в 12:34
Гаджеты
Huawei представила свой компилятор, улучшающий ОС Android
Компания Huawei напомнила о собственном компиляторе Ark, который, по мнению компании, повышает КПД операционной системы Android или даже улучшает его по сравнению с iOS.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
В результате обстрела н.п. Ленинское боевиками ВСУ ранен мирный житель
В результате обстрела ранен мирный житель, мужчина 1959 года рождения.
Обновлено в 14:53
Авто
Чем опасна ночевка на АЗС по дороге на юг?
Фото: ru.freeimages.com Автор: mike mays Многие автомобилисты этим летом отправятся на юг на машине. Дорога предстоит не ближняя, пробочная.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Многодетная Юлия Барановская мечтает о свадьбе
Мама троих детей Юлия Барановская внезапно заговорила о желании выйти замуж спустя несколько лет после провальных отношений с Андреем Аршавиным.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Украинских полицейских заподозрили в ранении пятилетнего ребенка
Полицейских подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений гулявшему во дворе дома пятилетнему мальчику.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Полиция обезвредила дебошира с ножом, угрожавшего пассажирам поезда
Полицейские задержали пассажира поезда, следовавшего из Рязани в Москву, который угрожал другим пассажирам ножом.
Обновлено в 15:16
Космос
Роскосмос и РАН представят к осени доклад по исследованиям Венеры и Марса
Доклад по исследованиям Луны, Венеры и Марса будет подготовлен Роскосмосом и Российской академией наук (РАН) к осени 2019 года.
Обновлено вчера в 06:26
Политика
Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу
Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Общество
В Курской области снова обещают ливни, грозы и град
По прогнозу курского Гидрометцентра на территории Курской области с девяти часов вечера 1 июня до вечера 2 июня ожидается облачно с прояснениями.
Обновлено в 12:07
Политика
США хотят предоставить Киеву статус главного союзника вне НАТО
В палату представителей американского конгресса внесли законопроект, предусматривающий возможность предоставления Киеву статуса главного союзника США вне НАТО.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес
Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона
Снимок с торжества разместила в Instagram директор и худрук театра Надежда Бабкина, тоже поздравившая Королеву.
Обновлено в 10:21
Авто
Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом
К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.
Обновлено в 06:10
Футбол
50 тысяч болельщиков спели YNWA в Мадриде перед финалом Лиги чемпионов
«Ливерпуль» открыл фанзону в Мадриде перед финалом Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».
Обновлено в 13:49
Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
На мероприятии гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса – Валерий Кузаков, Ержан Максим, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер и Микелла Абрамова – стали победителями.
Обновлено в 14:01
Наука
Иммунная клетка-гибрид может провоцировать диабет
Группа ученых из США доказала, что мистический лимфоцит, который также называют двойным экспрессором или DE-клеткой, представляет собой гибрид двух важных участников иммунной системы – В и Т лимфоцитов.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
Трамп прокомментировал стрельбу в Вирджинии
Обновлено в 11:48
Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56