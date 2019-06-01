Гол новичка сборной России вывел «Младу Болеслав» в Лигу ЕвропыРБК 12:36

"Млада Болеслав" победила "Баник" из Остравы в решающем матче за путевку в Лигу Европы на следующий сезон от чемпионата Чехии — 1:0. Единственный мяч на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.

Происшествия Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.

Происшествия При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.

Происшествия Молодая мать с ребенком в авто погибла в жутком ДТП в Пензе Как рассказывают очевидцы жуткой аварии, которая произошла в одном из районов Пензы, молодая мать погибла на месте происшествия, а ее маленькую дочь, на вид которой от трех до пяти лет, увезли на скорой.

Происшествия В Шереметьево назвали причину проблем с выдачей багажа Ряд СМИ и Telegram-каналов ранее сообщали, что в "Шереметьево" произошел сбой в системе выдачи багажа.

Футбол В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".

Происшествия Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.

Музыка Группа «Фабрика» ищет новую солистку Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.

Футбол ПСЖ может предложить 140 млн евро за Роналду ПСЖ нацелился на нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. В данный момент французы ведут переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем.

Гаджеты Huawei представила свой компилятор, улучшающий ОС Android Компания Huawei напомнила о собственном компиляторе Ark, который, по мнению компании, повышает КПД операционной системы Android или даже улучшает его по сравнению с iOS.

Авто Чем опасна ночевка на АЗС по дороге на юг? Фото: ru.freeimages.com Автор: mike mays Многие автомобилисты этим летом отправятся на юг на машине. Дорога предстоит не ближняя, пробочная.

Шоу-бизнес Многодетная Юлия Барановская мечтает о свадьбе Мама троих детей Юлия Барановская внезапно заговорила о желании выйти замуж спустя несколько лет после провальных отношений с Андреем Аршавиным.

Происшествия Украинских полицейских заподозрили в ранении пятилетнего ребенка Полицейских подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений гулявшему во дворе дома пятилетнему мальчику.

Происшествия Полиция обезвредила дебошира с ножом, угрожавшего пассажирам поезда Полицейские задержали пассажира поезда, следовавшего из Рязани в Москву, который угрожал другим пассажирам ножом.

Космос Роскосмос и РАН представят к осени доклад по исследованиям Венеры и Марса Доклад по исследованиям Луны, Венеры и Марса будет подготовлен Роскосмосом и Российской академией наук (РАН) к осени 2019 года.

Политика Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.

Общество В Курской области снова обещают ливни, грозы и град По прогнозу курского Гидрометцентра на территории Курской области с девяти часов вечера 1 июня до вечера 2 июня ожидается облачно с прояснениями.

Политика США хотят предоставить Киеву статус главного союзника вне НАТО В палату представителей американского конгресса внесли законопроект, предусматривающий возможность предоставления Киеву статуса главного союзника США вне НАТО.

Шоу-бизнес Наташа Королева отметила 46-летие с Надеждой Бабкиной и вдовой Кобзона Снимок с торжества разместила в Instagram директор и худрук театра Надежда Бабкина, тоже поздравившая Королеву.

Авто Какие новые модели автомобилей начнут продавать в России летом К концу лета ожидается появление Audi Q3 и Citroen C5 Aircross, а также Volvo V60 Cross Country, который выйдет на рынок в августе по цене 3,069 миллиона рублей.

Общество Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность На мероприятии гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса – Валерий Кузаков, Ержан Максим, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер и Микелла Абрамова – стали победителями.