Футбол
Гол новичка сборной России вывел «Младу Болеслав» в Лигу ЕвропыРБК 12:36
"Млада Болеслав" победила "Баник" из Остравы в решающем матче за путевку в Лигу Европы на следующий сезон от чемпионата Чехии — 1:0. Единственный мяч на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.
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