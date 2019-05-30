Футбол
Гол и передача Ибрагимовича помогли «Гэлакси» победить «Спортинг»Sport24.ru вчера в 22:41
Матч прошел в Канзас-Сити и закончился победой гостей со счетом 2:0. Сперва на 55-й минуте отличился Фабио Альваре после передачи Златана Ибрагимовича, а на 86-й швед установил окончательный результат — 2:0. Для 37-летнего шведа этот гол стал 10-м в текущем сезоне.
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