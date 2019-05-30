Футбол

Гол и передача Ибрагимовича помогли «Гэлакси» обыграть «Спортинг»Чемпионат вчера в 23:05

В очередном матче регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» на выезде взял верх над «Спортинг Канзас-Сити» — 2:0. На 55-й минуте с передачи Златана Ибрагимовича счёт открыл Фабио Альварес. А в концовке встречи шведский форвард отличился сам.
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Гол и пас Ибрагимовича помогли «ЛА Гэлакси» обыграть «Канзас Сити»

Матч ТВ01:24

Ибрагимович сыграл на барабанах, празднуя гол

Спорт-Экспресс00:09

Гол и передача Ибрагимовича помогли «Гэлакси» обыграть «Спортинг»

Чемпионатвчера в 23:05

Гол и передача Ибрагимовича помогли «Гэлакси» победить «Спортинг»

Sport24.ruвчера в 22:41

Златан забил 10-й гол в сезоне МЛС

Sports.ru00:26

«Монреаль» - «Реал Солт Лейк». Прогноз и ставка на матч MLS

ODDS.ru28 мая в 17:26

«Спортинг Канзас Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч регулярного чемпионата MLS 30 мая 2019 года

LiveSport.ru28 мая в 08:30
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Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
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Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

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Происшествия

Лауреат премии «Мама года» зарезала мужа за отказ отпустить ее в бар

В Великобритании лауреат премии "Мама года" обвиняется в убийстве собственного мужа двумя ударами ножа в сердце.
Обновлено в 01:23
Происшествия

Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео

Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством.
Обновлено в 03:14
Игры

Хидео Кодзима показал новый трейлер Death Stranding

Обновлено в 03:39
Транспорт

Билеты в плацкарт подорожали в два раза

Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.
Обновлено в 03:04
Экономика

В Думе готовят закон о выплате пенсий НПФ с 55-60 лет

В парламент планируется внести законопроект, который позволит некоторым россиянам получать пенсию по старому пенсионному возрасту - 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 04:13
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Общество

Верховный суд Татарстана отменил штраф активисту за вывешенный на мосту баннер «Путин — вор»

Верховный суд Татарстана прекратил производство по административному делу активиста «бессрочного протеста» Василя Тарасова, которого обвиняли в нарушении правил благоустройства (часть 1 статьи 3.6 КоАП Республики Татарстан) из-за баннера с надписью «Путин — вор», сообщает «Апология протеста».
Обновлено в 03:49
Здоровье

Американские врачи выходили ребенка размером с яблоко

Преждевременно родившуюся девочку, которая в момент появления на свет весила 245 г и была размером с большое яблоко, выходили врачи больницы Sharp Mary Birch в Сан-Диего.
Обновлено в 02:21
Религия

Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе

Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей, считает пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в московском аэропорту

Обновлено в 03:31
Происшествия

Опубликовано видео столкновения прогулочных катеров на Дунае

На YouTube опубликована видеозапись с места аварии с прогулочным туристическим катером, затонувшим на Дунае.
Обновлено в 04:07
Происшествия

В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Экономика

«Ромир» предложил оценивать уровень жизни россиян по расходам на еду

Расходы населения точнее, чем доходы, отражают его благосостояние, считают исследователи холдинга.
Обновлено вчера в 17:29
Финансы

На доплаты к пенсии предлагают выделить 4 млрд рублей

Федеральные власти предлагают дополнительно заложить в бюджет на этот год больше четырех млрд рублей на софинансирование региональной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 21:55
Армия и оружие

На Украине прекратили выпуск БТР-4 из европейской стали

Обновлено вчера в 13:14
Политика

Избранный президент Латвии выступил за хорошие отношения с Россией

Избранный в среду депутатами Сейма президент Латвии Эгилс Левитс считает, что нужно стараться для того, чтобы отношения с Россией были хорошими, но политика балтийской республики в отношении Москвы должна быть частью общей политики Евросоюза.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии

235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении.
Обновлено в 03:59
Авто

В Jaguar Land Rover рассказали о новом Defender

В интервью изданию Motoring Марк Кэмерон, глава австралийского подразделения Jaguar Land Rover Australia, рассказал, что обновленный Defender станет одной из самых продаваемых моделей компании.
Обновлено в 02:38
Кино

«Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов» по версии IMDb

Обновлено в 03:18
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Наука

Установлен необходимый минимум активности для пожилых женщин

Исследователи из США и Японии установили взаимосвязь между уровнем физической активности пожилых женщин и показателем смертности.
Обновлено вчера в 21:18
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Происшествия

В Улан-Удэ пятеро детей пострадали во время игры на батуте

Обновлено в 03:45
Общество

По факту срыва ЕГЭ в Иванове прокуратура проведет проверку

Сегодня стало известно, что по данным фактом заинтересовалась прокуратура.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов России

ИА «Ореанда-Новости» Шпагат бывшей балерины Большого театра Анастасии Волочковой внесён в Книгу рекордов России.
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Общество

Защитники сквера в Екатеринбурге назвали имена своих лидеров

Сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» обнародовало список горожан, которые вместе с депутатами гордумы и своими оппонентами будут решать вопрос о референдуме либо опросе о судьбе сквера.
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Политика

Экс-министр экономики Украины предупредил об опасности дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что в стране существует опасность дефолта.
Обновлено в 01:57
Политика

УПЦ окончательно объявлена вне закона

Согласно тексту указа, который Епифаний подписал накануне, деятельность УПЦ КП незаконна, все выданные от ее имени документы недействительны, а ее распоряжения не подлежат исполнения, так как это религиозное объединение было ликвидировано, объединившись и присоединившись к ПЦУ.
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Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
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Лос-Анджелес Гэлакси
Американский футбольный клуб
Американский футбольный клуб из города Лос-Анджелес, штат Калифорния, выступающий в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады. Является одним из десяти клубов, которые основали лигу в 1996 году. Пятикратный чемпион MLS. Победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2000 года, один из лишь двух клубов MLS сумевших завоевать этот титул. «Гэлакси» являются одним из наиболее титулованных клубов в лиге.
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