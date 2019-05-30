Футбол
Гол и передача Ибрагимовича помогли «Гэлакси» обыграть «Спортинг»Чемпионат вчера в 23:05
В очередном матче регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» на выезде взял верх над «Спортинг Канзас-Сити» — 2:0. На 55-й минуте с передачи Златана Ибрагимовича счёт открыл Фабио Альварес. А в концовке встречи шведский форвард отличился сам.
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Футбол
Рамос хочет уйти из «Реала» из-за финансовых проблем
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос хочет уйти из клуба из-за финансовых проблем.
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Посольство: власти Косова противятся эвакуации российского гражданина
Посольство России в Сербии сообщило, что власти Косова препятствуют эвакуации пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова.
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Технологии
«Ъ»: в «Яндекс. Такси» может появиться функция заказа вертолета
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Обновлено вчера в 23:48
Экономика
В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей
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Обновлено вчера в 16:07
Экономика
РФ в мае экспортирует около 1,2 млн тонн зерна, в июне - 0,6 млн тонн - эксперты
Россия в мае этого года экспортирует около 1,2 млн тонн зерна против 2 млн тонн в апреле.
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Экс-председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон не смог получить временный пропуск в Европарламент, депутатом которого он был избран 26 мая.
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Обновлено вчера в 02:20
Авто
Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа
Компания Hyundai проводит финальные испытания серийной версии компактного кроссовера Creta / ix25 нового поколения.
Обновлено 28 мая в 22:30
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Пожизненный приговор новосибирскому серийному убийце вступил в силу
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Купание в фонтане может привести к простудным заболеваниям и заражению острой кишечной инфекцией, сообщил Роспотребнадзор.
Обновлено в 00:45
Происшествия
В Екатеринбурге 16-летний водитель Hyundai насмерть сбил байкера
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Обновлено вчера в 23:37
Политика
Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации
Произошедшая недавно катастрофа самолета SSJ 100 «Аэрофлот» в Шереметьево, жертвами которой стал 41 человек, вновь обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли, решения которых Генпрокуратура требует от уполномоченных государственных органов и авиапредприятий уже несколько лет.
Обновлено вчера в 05:52
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»
Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
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Футбол
Илья Кутепов: «С Каррерой не общаюсь»
Защитник «Спартака» Илья Кутепов отметил, что не поддерживает связь с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
МВД: За мошенничество в сфере ЖКХ задержаны более 60 человек
МВД в сотрудничестве с Росгвардией задержали более 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
Военный вертолет разбился на Украине
Обновлено в 00:27
Политика
В Латвии напомнили о вкладе нового президента в ущемление русских
29 мая в результате открытого голосования сейм Латвии избрал Левитса Эгилса новым главой государства.
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Пушков прокомментировал призыв Зеленского к политикам есть шаурму
Алексей Пушков, являющийся председателем комиссии Совета Федерации по информационной политики, ответил на призыв украинского президента Владимира Зеленского к политикам питаться шаурмой на своей странице в социальной сети Twitter в среду.
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Политика
Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
Обновлено вчера в 15:53
Культура
В Госдуме в конкурсе для рэперов «победил искусственный интеллект»
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Обновлено вчера в 12:40
Баскетбол
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Трехлетний ребенок пропал на берегу реки в Кабардино-Балкарии
Спасатели ведут поиски трехлетнего ребенка, который пропал на берегу реки Черек Кабардино-Балкарии, сообщает Управление МЧС по республике.
Обновлено вчера в 14:38
Игры
Sony опубликовала тизер игры Death Stranding от Хидео Кодзимы
Обновлено вчера в 14:02
Экономика
Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении амнистии капиталов. Документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Китай намерен оставить США без редкоземельных металлов
Китай является главным добытчиком редкоземельных металлов в мире.
Обновлено вчера в 16:40
Энергетика
Минфин удивился словам главы «Транснефти» о взрыве машины замминистра
Министерство финансов удивлено реакцией «Транснефти» на слова министра Антона Силуанова о необходимости компании нести финансовую ответственность за загрязнение нефтепровода «Дружба»; ранее представитель нефтяной компании напомнил о взрыве машины первого замминистра финансов в 1997 году.
Обновлено вчера в 13:14
Общество
Эксперты назвали необходимый для прибавки к зарплате навык в России
Больше остальных на прибавку к зарплате при наличии знания иностранного языка могут рассчитывать руководители высшего и среднего звена (22%).
Обновлено в 00:00