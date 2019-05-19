Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1РИА Новости вчера в 17:30
Футболисты "Монако" на своем поле обыграли "Амьен" в матче 37-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0.
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«Лилль» и «Лион» представят Францию в Лиге чемпионов, «Сент-Этьен» — в Лиге Европы
Sport24.ruвчера в 17:21
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В Ханты-Мансийске мужчина погиб, упав с автомобильного моста
В Ханты-Мансийске следователи устанавливают обстоятельства гибели 26-летнего мужчины, который упал с конструкции автомобильного моста.
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В Одессе загорелся бывший военный склад
В Одессе загорелся бывший военный склад.
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Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
"Евровидение", прошедшее в этом году в Тель-Авиве, закончилось для участника от России Сергея Лазарева повторением своего результата 2016 года - третье место.
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SpaceX подала иск к правительству США
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Футбол
Владелец «Монако» Рыболовлев поздравил игроков с победой над «Амьеном»
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Музыка
Дробыш назвал безупречным выступление Лазарева на «Евровидении»
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Омский артист хочет подать в суд на Олега Газманова за плагиат
В эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» российский артист Олег Газманов рассказал о том, что омский бизнесмен и певец Александр Шаханин хочет подать на него в суд из-за композиции «Бессмертный полк».
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
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Авто
Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов
Российские автоэксперты составили топ-5 самых надежных полноприводных универсалов, которые не ломаются на протяжении десятилетий.
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Накануне ночью Израиль вероломно попытался нанести удар по территории Сирии, прикрываясь гражданскими воздушными судами в воздушном пространстве Ливана и Сирийской Арабской Республики.
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Бутина записала видеообращение в тюрьме
Приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за деятельность, угрожающую американской нацбезопасности, россиянка Мария Бутина записала видеообращение.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
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Общество
Башкирию накрыл снегопад
В северо-восточных районах Башкирии выпал снег, на других территориях и в Уфе — крупный град, сообщает ГТРК "Башкортостан".
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Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Звезде «Дома-2» Инессе Шевчук подарили автомобиль за 20 миллионов
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Хоккей
Капризов вернулся в звено к Овечкину перед матчем ЧМ со швейцарцами
Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов работает в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым перед матчем чемпионата мира с командой Швейцарии, ранее игравший на этом месте Александр Барабанов переведен в тройку Сергея Андронова.
Обновлено в 05:12
Происшествия
При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека
На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Музыка
Мать финалиста «Голос. Дети» объяснила отсылку к итогам шоу в рекламе
Ролик с Ержаном был опубликован 18 мая. Мальчик снялся в рекламе жилищного комплекса казахской строительной компании.
Обновлено в 05:18
Спорт
Максим Михайлов: «Последние две-три недели мы не были командой»
«Чивитанова» показала, что это классная команда, действительно дрим тим.
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Политика
Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского
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Политика
На Украину вернулся скрывавшийся пять лет советник Януковича
После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.
Обновлено в 05:11
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В Оренбуржье в результате пожара погибли три человека
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Футбол
Гвардиола первым выиграл все внутренние трофеи Англии за сезон
Главный тренер «Манчестер Сити» стал 8-м специалистом, который завоевал все внутренние трофеи Англии: до него обладателями Кубка, Суперкубка Англии, Кубка английской лиги и чемпионами Англии становились Билл Николсон, Дон Реви, Джо Мерсер, Кенни Далглиш, Джордж Грэм, Алекс Фергюсон и Жозе Моуринью.
Обновлено вчера в 19:44
Музыка
Сердючка блеснула и «зажгла» в финале «Евровидения» в Израиле
Обновлено вчера в 17:49
Армия и оружие
Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией
Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.
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Обновлено вчера в 16:28
Политика
Пушков призвал Зеленского не слушать советы Саакашвили
Не слушать советы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в вопросах отношений с Россией посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому российский сенатор Алексей Пушков.
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Экономика
Причины отмены национализации «Приватбанка» узнали СМИ
Ранее сообщалось, что кабмин Украины обжаловал отмену национализации "Приватбанка".
Обновлено в 04:58
Авто
На продажу выставлен уникальный пикап РАФ
В Армении выставили на продажу уникальный пикап РАФ-2909, выпущенный всего в 80-ти экземплярах специально для обслуживания Олимпиады-1980 в СССР.
Обновлено вчера в 08:59