Футбол

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1РИА Новости вчера в 17:30

Футболисты "Монако" на своем поле обыграли "Амьен" в матче 37-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в субботу в Монако, завершилась победой местной команды со счетом 2:0.
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«Бордо» впервые проиграл шесть матчей подряд в лиге 1

Советский спортвчера в 18:12

Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен» в лиге 1

РИА Новостивчера в 17:30

Гол и передача Головина принесли «Монако» победу на «Амьеном»

Матч ТВвчера в 16:52

«Лилль» и «Лион» представят Францию в Лиге чемпионов, «Сент-Этьен» — в Лиге Европы

Sport24.ruвчера в 17:21

Голы Мбаппе и Головина, победы ПСЖ и «Монако». Итоги 37-го тура Лиги 1

Soccer.ruвчера в 17:10

«Лилль» сыграет в Лиге чемпионов, «Лион» - в квалификации турнира

Спорт-Экспрессвчера в 17:23

«ПСЖ», «Лилль» и «Лион» вышли в ЛЧ, «Сент-Этьен», «Ренн» и «Страсбур» – в ЛЕ

Sports.ruвчера в 17:30
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»

Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено вчера в 14:53
Музыка

Нидерланды одержали победу на «Евровидении-2019»

Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Arcade выиграл в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019» в Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 19:40
Игры

Бета-тестеры WoW Classic спутали особенности геймплея с багами

Blizzard Enterntainment опубликовала список геймплейных элементов World of Warcraft Classic, которые бета-тестеры неоднократно называли багами.
Обновлено вчера в 13:34
Политика

Бывший глава Крыма сожалеет, что на полуострове не провели АТО

Необходимо было принимать силовое решение.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Происшествия

СМИ сообщили о взрыве у туристического автобуса в Каире

Обновлено в 09:09
Футбол

Урал — Локомотив 2:2

Норвежец получил вторую желтую карточку и уходя с поля показал жест "денег", намекая на предвзятость судьи.
Обновлено в 05:59
Футбол

Названа минимальная цена билетов на Евро-2020 в Петербурге

Минимальная стоимость билетов составит 30 евро. За такую цену приобрести их можно будет на встречи в Бухаресте, Будапеште и Баку.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Солистка Spice Girls полностью ослепла, узнали СМИ

Чернокожая вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) обратилась ко врачам в связи с полной потерей зрения, пишет таблоид The Sun.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Обвиняемые в хищении $2 млрд граждане Китая задержаны в Хабаровске

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали в аэропорту Хабаровска двух граждан Китая по запросу Пекина.
Обновлено в 07:36
Футбол

Енисей — Динамо 2:2

Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с красноярским «Енисеем» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 08:54
Общество

В Татарстане обмелели реки: пугающие кадры с коптера

Обновлено в 06:30
Политика

Порошенко уволил уполномоченного по правам ребёнка Кулебу

«Освободить Кулебу Николая Николаевича от должности уполномоченного президента Украины по правам ребёнка», — говорится в указе.
Обновлено в 08:08
Музыка

Рудковская объяснила третий результат Лазарева на Евровидении-2019

Обновлено в 07:39
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Финансы

Сбербанк планирует сократить процесс получения ипотеки до одного дня

Сбербанк планирует сократить процесс получения жилищного кредита до одного дня уже в этом году, рассказал в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" глава Сбербанка Герман Греф.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Участник Московского полумарафона умер после финиша

Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Политика

Саакашвили посоветовал Зеленскому, как вести себя с Россией

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире украинского телеканала «Наш» дал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому совет относительно будущих отношений с Россией.
Обновлено в 03:50
Музыка

Мать Ержана Максима прокомментировала высмеивающую «Голос» рекламу

Мать Ержана Максима прокомментировала свое появление вместе с сыном в неоднозначной рекламе, высмеявшей шоу «Голос».
Обновлено вчера в 22:02
Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе Компани

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил об уходе защитника и капитана команды Венсана Компани.
Обновлено в 04:10
Религия

В Екатеринбургской епархии референдум по вопросу строительства храма назвали излишней мерой

Всю неделю в центре Екатеринбурга проходили акции протеста из-за строительства храма.
Обновлено в 07:30
Политика

Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене антироссийских санкций

Бывший мэр Риги Нил Ушаков призвал власти Латвии восстанавливать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций.
Обновлено в 04:04
Политика

Киев потребовал от Египта объяснить задержание танкера с 17 украинцами

Начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что ведомство требует от властей Египта объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту, передает УНИАН.
Обновлено в 08:44
Происшествия

В Оренбуржье в результате пожара погибли три человека

Обновлено в 05:44
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено 17 мая в 11:44
Здоровье

Операцию на позвоночнике ребенка в утробе матери провели в Британии

Обновлено в 08:18
Политика

Лавров заявил, что Россия не пойдет на уступки в ущерб ее интересам

Россия не пойдет на уступки, противоречащие коренным национальным интересам страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
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